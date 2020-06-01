Лучшие придорожные кафе выберут в Иркутской области

Также выберут лучшие гостиницы



В Иркутской области ФКУ Упрдор «Прибайкалье» проводит конкурс «Лучший объект дорожного сервиса».



Региональный этап конкурса проводится по семи номинациям. Будут выбраны лучший многофункциональный комплекс объектов дорожного сервиса, лучший автозаправочный комплекс, лучший гостиничный комплекс, лучшее предприятие торговли, лучшее предприятие общественного питания, лучшая станция технического обслуживания автомобильного транспорта и лучшая площадка отдыха (стоянка автомобильного транспорта).



- Участие могут принять объекты, размещенные в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-258 «Байкал», Р-255 «Сибирь», А-331 «Вилюй», находящихся в оперативном управлении нашего ведомства. Начиная с 2016 года, конкурс проводится ежегодно, - рассказывает начальник отдела имущественных отношений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Светлана Рагозина.



В 2020 году конкурс пройдёт в два этапа. До 1 октября ФКУ Упрдор «Прибайкалье» определит семь лучших объектов в Иркутской области. Сведения о победителях направят в Москву, где федеральное дорожное агентство во втором этапе среди представителей всех регионов РФ определит победителей.



На объектах сервиса обязательно должны быть вместительные парковочные площадки с удобными подъездами к ним, должен быть предложен обширный перечень услуг для комфорта автомобилистов. Один из важных факторов, который также будет оцениваться – это внедрение прогрессивных технологий в области придорожного сервиса.



