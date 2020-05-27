 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

Японская компания FUJIFILM подарила медикам Бурятии фотоаппараты

Японская компания FUJIFILM подарила медикам Бурятии фотоаппараты
Бизнес,  Фото:минздрав Бурятии
Теперь больные узнают, как выглядит медицинский персонал

В Бурятскую республиканскую организацию профсоюза работников здравоохранения России обратилась известная во всём мире японская компания FUJIFILM, которая занимается фотографией и изображениями. Компания предложила в дар для медицинских организаций два фотоаппарата Instax mini 9 с мгновенной печатью и кассеты на 200 фотографий.

Фотоаппараты подарены для того, чтобы больные коронавирусом, знали, как выглядит врач в защитном костюме, в котором толком не видно ни глаз, ни улыбки.

Фотоаппарат работает по принципу известного многим Polaroid, когда снимки распечатывались моментально. В арсенале компании FUJIFILM есть серия аналогичных фотокамер с моментальной печатью Instax, пользующихся большой популярностью во всем мире.

Моментальные фотографии, производимые камерой Instax mini 9, имеет размер 50*60мм и легко размещаются на груди у медицинского работника в защитном костюме. Качество передаваемого изображения высокое и полностью передают всю цветовую гамму. Использование фотоаппаратов Instax mini 9 при съёмке не вызывает никаких трудностей, всё удобно, легко и просто.

Вес фотоаппарата составляет около 300 граммов и на вид представляет собой яркое сочетание цветовых разрешений. Таким образом, компания FUJIFILM подарила пациентам возможность знать своих героев в лицо.

Два фотоаппарата были выданы Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Ангапова и в обсерватор, открытый на базе Детской республиканской клинической больницы в посёлке Сотниково.

Медицинские работники сделали множество фотографий на свои защитные костюмы и высоко оценили нововведение, а пациенты, наконец-то увидели красивые и добрые лица своих врачей и медицинских сестёр, сообщили в пресс-служба республиканского минздрава.


врачи благотворительность коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Кира Макарова: «Я попросила главу разрешить работать специалистам индустрии красоты»
Кира Макарова: «Я попросила главу разрешить работать специалистам индустрии красоты»
Бизнес, 27.05.2020
По словам «бизнес-леди года», индустрия красоты Улан-Удэ как никакая другая отрасль готова к выходу из карантина
Японская компания FUJIFILM подарила медикам Бурятии фотоаппараты
Японская компания FUJIFILM подарила медикам Бурятии фотоаппараты
Бизнес, 27.05.2020
Теперь больные узнают, как выглядит медицинский персонал
Россияне сообщили, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей
Россияне сообщили, сколько им нужно денег для преодоления финансовых трудностей
Бизнес, 27.05.2020
Компания «Сбербанк Управление Активами» провела исследования в 37 российских городах
В Бурятии закон о закрытии «наливаек» может ударить по ресторанам
В Бурятии закон о закрытии «наливаек» может ударить по ресторанам
Бизнес, 27.05.2020
В качестве примера власти привели ресторан «Чингисхан»
В Иркутске к открытию готовится военный музей
В Иркутске к открытию готовится военный музей
Бизнес, 26.05.2020
Байкальский банк Сбербанка поддержал создание интерактивного танка Т-34
Назначен новый директор иркутского клуба «Байкал-Энергия»
Назначен новый директор иркутского клуба «Байкал-Энергия»
Бизнес, 26.05.2020
Леонид Князьков сменил Василия Донских
В Бурятии пешеходную улицу сделали тяп-ляп
В Бурятии пешеходную улицу сделали тяп-ляп
Бизнес, 26.05.2020
Активисты бьют тревогу из-за нарушений при благоустройстве «гусиноозёрского Арбата»
Жители Бурятии стали чаще оплачивать ЖКХ через Сбербанк Онлайн
Жители Бурятии стали чаще оплачивать ЖКХ через Сбербанк Онлайн
Бизнес, 26.05.2020
Для платежа достаточно отсканировать QR- или штриход на квитанции
В Бурятии тургруппу незаконно собрали под видом родственников
В Бурятии тургруппу незаконно собрали под видом родственников
Бизнес, 26.05.2020
В Бурятии к административной ответственности привлекают организаторов несанкционированных туров
Сбербанк признан самым эффективным банком мира
Сбербанк признан самым эффективным банком мира
Бизнес, 25.05.2020
Сбербанк единственный среди мировых банков и российских компаний вошёл в десятку лучших компаний рейтинга Value Creators
В Улан-Удэ подрядчик повредил тротуары
В Улан-Удэ подрядчик повредил тротуары
Бизнес, 25.05.2020
На Тобольской завершают укладку асфальта⠀
Представителей малого бизнеса приглашают принять участие в онлайн-конференции
Представителей малого бизнеса приглашают принять участие в онлайн-конференции
Бизнес, 25.05.2020
Байкальский банк Сбербанка проведёт её в День российского предпринимательства
Бизнесменов Бурятии призывают подать заявление на президентскую субсидию
Бизнесменов Бурятии призывают подать заявление на президентскую субсидию
Бизнес, 25.05.2020
В Бурятии рассказали, как предпринимателям получить финансовую помощь
Сбербанк расскажет об инструментах инвестирования
Сбербанк расскажет об инструментах инвестирования
Бизнес, 25.05.2020
Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает принять участие в вебинаре «Просто об инвестициях»

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^