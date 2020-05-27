Японская компания FUJIFILM подарила медикам Бурятии фотоаппараты









В Бурятскую республиканскую организацию профсоюза работников здравоохранения России обратилась известная во всём мире японская компания FUJIFILM, которая занимается фотографией и изображениями. Компания предложила в дар для медицинских организаций два фотоаппарата Instax mini 9 с мгновенной печатью и кассеты на 200 фотографий.Фотоаппараты подарены для того, чтобы больные коронавирусом, знали, как выглядит врач в защитном костюме, в котором толком не видно ни глаз, ни улыбки.Фотоаппарат работает по принципу известного многим Polaroid, когда снимки распечатывались моментально. В арсенале компании FUJIFILM есть серия аналогичных фотокамер с моментальной печатью Instax, пользующихся большой популярностью во всем мире.Моментальные фотографии, производимые камерой Instax mini 9, имеет размер 50*60мм и легко размещаются на груди у медицинского работника в защитном костюме. Качество передаваемого изображения высокое и полностью передают всю цветовую гамму. Использование фотоаппаратов Instax mini 9 при съёмке не вызывает никаких трудностей, всё удобно, легко и просто.Вес фотоаппарата составляет около 300 граммов и на вид представляет собой яркое сочетание цветовых разрешений. Таким образом, компания FUJIFILM подарила пациентам возможность знать своих героев в лицо.Два фотоаппарата были выданы Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Ангапова и в обсерватор, открытый на базе Детской республиканской клинической больницы в посёлке Сотниково.Медицинские работники сделали множество фотографий на свои защитные костюмы и высоко оценили нововведение, а пациенты, наконец-то увидели красивые и добрые лица своих врачей и медицинских сестёр, сообщили в пресс-служба республиканского минздрава.