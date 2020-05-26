В Бурятии пешеходную улицу сделали тяп-ляп













Эксперты Общероссийского народного фронта в Бурятии направили в министерство строительства обращение с просьбой устранить в Гусиноозёрске все нарушения, допущенные при благоустройстве пешеходной улицы, названной в народе «гусиноозерский Арбат». В частности, общественники обратили внимание чиновников на полуразбитую незакрепленную плитку и на отсутствие отвода для воды. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Ещё в августе 2019 года в рамках контроля за реализацией программы «Комфортная городская среда» Гусиноозёрск посетила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. Тогда она сделала замечание, что администрация города долго вела подготовительные работы и поздно начала ремонт. В результате объект был сдан только в декабре 2019-го, а в региональное отделение ОНФ всё это время поступали заявления от местных жителей с фото- и видеофиксацией о том, что плитку рабочие укладывали в минусовую температуру, когда уже шёл снег.В конце прошлой недели, 22 мая 2020 года, общественники выехали на место и проверили состояние улицы. Первое, на что обратили внимание активисты, – это плитка. Она фактически не закреплена, отсутствует основание из цементно-песчаной смеси, на плитке имеются сколы, поверхность пешеходной улицы неровная.По данному вопросу администрации Гусиноозёрска уже ведёт претензионную работу. Со слов представителя администрации, к приезду общественников подрядчик должен был устранить замечания, но помешали погодные условия.Кроме того, ещё до начала работ активисты ОНФ отмечали, что администрация Гусиноозёрска не предусмотрела в проекте отвод для воды, и теперь она стекает прямо ко входам в прилегающие дома и магазины. В связи с этим общественники предложили поднять бордюр на несколько сантиметров выше уровня плитки, чтобы вода стекала вдоль улицы.- Все наши замечания мы указали в обращении, которое направили в министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. Нарушения должны быть устранены в рамках гарантийных обязательств подрядчиком, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко. – Больше всего поражает непродуманность действий администрации Гусиноозерска по отношению к гражданам, ради которых и проводится благоустройство. Например, бордюром был перекрыт подъезд к пандусу в здание общества слепых и инвалидов, там же отсутствует тактильная плитка, на парковке для автомобилей нет знаков и разметки, доски скамеек прогибаются и еле выдерживают вес двух взрослых людей, хотя по длине рассчитаны на троих.Общественники отметили, что многих недочётов можно было избежать, если бы проект был согласован со всеми собственниками помещений, прилегающих к территории пешеходной улицы, а также было бы учтено мнение членов муниципальной общественной комиссии. В настоящее время за нарушение срока исполнения контракта подрядчик оштрафован на 400 тысяч рублей.