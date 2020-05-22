Ещё одна авиакомпания возобновляет полёты из Улан-Удэ в Москву

Авиакомпания «Smartavia» с 31 мая возобновляет прямые рейсы из международного аэропорта «Байкал» в Москву (международный аэропорт «Домодедово»). Полёты будут выполняться четыре раза в неделю.
- Вылет из Москвы по вторникам, четвергам и воскресеньям в 19:20, прилёт в аэропорт «Байкал» в 06:15 по местному времени на следующий день. Обратный рейс вылетает по понедельникам, средам и пятницам в 07:30 и приземляется в Москве в 09:00, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Байкал».
Вылет из Москвы по субботам в 00:50, прилёт в аэропорт «Байкал» в 11:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ по субботам в 12:50 и прилетает в Москву в 14:15.
Для выполнения рейсов будут задействованы воздушные суда Boeing 737-800, рассчитанные на перевозку пассажиров в комфортном салоне экономического класса (с откидывающимися спинками кресел).
- На направлении Улан-Удэ – Москва или обратно действуют субсидируемые тарифы. Авиабилеты стоимостью от 4 800 рублей смогут приобрести дети и молодёжь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие. По субсидируемым тарифам бесплатно разрешено перевозить одно место багажа до 23 кг и ручную кладь до 5 кг, - отметили в пресс-службе аэропорта.
В конце марта на фоне распространения коронавируса две авиакомпании - «Победа», «Smartavia», временно отменили рейсы в Улан-Удэ.
В середине мая стало известно, что авиакомпания «Победа» возобновит полёты из столицы Бурятии в Москву летом.
Также с 1 июля в Бурятию возвращается «Аэрофлот», прекративший полёты в Улан-Удэ ещё в 2015 году.