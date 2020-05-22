 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Мая

23 Мая

22 Мая

Популярное

Ещё одна авиакомпания возобновляет полёты из Улан-Удэ в Москву

Ещё одна авиакомпания возобновляет полёты из Улан-Удэ в Москву
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейсы возобновляются с 31 мая

Авиакомпания «Smartavia» с 31 мая возобновляет прямые рейсы из международного аэропорта «Байкал» в Москву (международный аэропорт «Домодедово»). Полёты будут выполняться четыре раза в неделю.

- Вылет из Москвы по вторникам, четвергам и воскресеньям в 19:20, прилёт в аэропорт «Байкал» в 06:15 по местному времени на следующий день. Обратный рейс вылетает по понедельникам, средам и пятницам в 07:30 и приземляется в Москве в 09:00, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Байкал».

Вылет из Москвы по субботам в 00:50, прилёт в аэропорт «Байкал» в 11:40 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ по субботам в 12:50 и прилетает в Москву в 14:15.

Для выполнения рейсов будут задействованы воздушные суда Boeing 737-800, рассчитанные на перевозку пассажиров в комфортном салоне экономического класса (с откидывающимися спинками кресел).

- На направлении Улан-Удэ – Москва или обратно действуют субсидируемые тарифы. Авиабилеты стоимостью от 4 800 рублей смогут приобрести дети и молодёжь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие. По субсидируемым тарифам бесплатно разрешено перевозить одно место багажа до 23 кг и ручную кладь до 5 кг, - отметили в пресс-службе аэропорта.

В конце марта на фоне распространения коронавируса две авиакомпании - «Победа», «Smartavia», временно отменили рейсы в Улан-Удэ

В середине мая стало известно, что авиакомпания «Победа» возобновит полёты из столицы Бурятии в Москву летом. 

Также с 1 июля в Бурятию возвращается «Аэрофлот», прекративший полёты в Улан-Удэ ещё в 2015 году. 

авиаперевозки авиакомпания
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалье просит у Кремля 5,7 млрд рублей на поддержку бизнеса
Забайкалье просит у Кремля 5,7 млрд рублей на поддержку бизнеса
Бизнес, 22.05.2020
Дополнительные средства должны поддержать крупные предприятия в сфере грузоперевозок и строительства
В улан-удэнских котлетах нашли лекарство для животных
В улан-удэнских котлетах нашли лекарство для животных
Бизнес, 22.05.2020
Декларация на производство мясных котлет приостановлена  
Читинка пожаловалась на работающий фитнес-клуб
Читинка пожаловалась на работающий фитнес-клуб
Бизнес, 22.05.2020
Однако во время проверки спортивный объект был закрыт
В Бурятии заложили промышленные сады малины, смородины и облепихи
В Бурятии заложили промышленные сады малины, смородины и облепихи
Бизнес, 22.05.2020
Саженцы ягод из питомника уже продают по всей России
«Путинские» меры поддержки работают для тысяч предпринимателей Бурятии
«Путинские» меры поддержки работают для тысяч предпринимателей Бурятии
Бизнес, 22.05.2020
Пострадавшие из-за коронавируса бизнесмены  получают государственную поддержку
Бурятское УФАС запустило опрос из-за «пикантной» рекламы на баннере
Бурятское УФАС запустило опрос из-за «пикантной» рекламы на баннере
Бизнес, 22.05.2020
Жителей Бурятии просят высказаться, считают ли они непристойной необычную рекламу прокладок
В Улан-Удэ один из маршрутов стремительно теряет водителей
В Улан-Удэ один из маршрутов стремительно теряет водителей
Бизнес, 21.05.2020
Стало известно, что происходит с маршрутом №92, которому прочат закрытие
В Улан-Удэ пункты приёма леса работали с нарушениями
В Улан-Удэ пункты приёма леса работали с нарушениями
Бизнес, 21.05.2020
Сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности
В Бурятии начали производить защитные костюмы
В Бурятии начали производить защитные костюмы
Бизнес, 21.05.2020
Ранее защитные костюмы закупались в Китае
Строители лукодрома в Улан-Удэ работали без трудовых договоров
Строители лукодрома в Улан-Удэ работали без трудовых договоров
Бизнес, 21.05.2020
Нарушения трудового законодательства вскрыла прокуратура
В Улан-Удэ лесозаготовители захламили погрузочные площадки
В Улан-Удэ лесозаготовители захламили погрузочные площадки
Бизнес, 20.05.2020
Выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы
В Улан-Удэ застройщика проблемного дома уличили в недостоверной информации
В Улан-Удэ застройщика проблемного дома уличили в недостоверной информации
Бизнес, 20.05.2020
Гендиректор и его компания привлечены к административной ответственности
Около 500 торговых точек Иркутской области участвуют в акции «Цена зафиксирована»
Около 500 торговых точек Иркутской области участвуют в акции «Цена зафиксирована»
Бизнес, 19.05.2020
В них заморожены до 1 августа цены на 48 товаров первой необходимости

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^