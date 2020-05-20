Выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы
В Улан-Удэ государственный инспектор управления Россельхознадзора на основании заявлений ООО «Лига-Транс», ООО «Арбор», ООО «Лера» досмотрел партии лесоматериалов. Досмотр проходил в рамках фитосанитарной сертификации.
- В ходе проверочных мероприятий на базах предприятий выявлены нарушения законодательства - захламление территорий погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении. Выданы предписания об устранении нарушений в установленные сроки, наложены штрафы.
Все организации находятся в Улан-Удэ.
В Улан-Удэ лесозаготовители захламили погрузочные площадки
Бизнес, Фото:
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Выданы предписания об устранении нарушений, наложены штрафы
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