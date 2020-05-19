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Иркутская зоогалерея вынуждена продавать рептилий

Иркутская зоогалерея вынуждена продавать рептилий
Бизнес,  Фото:Иркутская зоогалерея
Зоопарку нечем кормить животных

Иркутская зоогалерея выставила на продажу рептилий. Об этом сообщили сотрудники организации, написав накануне пост в группе зоопарка. Зоогалерея закрыта с 29 марта, она существовала за счёт средств посетителей.

Однако с каждым днём всё труднее прокормить животных. Деньги нужны не только на корм и содержание животных, но для оплаты коммунальных счетов и кредитов. Сотрудники постоянно просят помощи у неравнодушных людей.

- Спасибо людям, которые всё ещё пытаются поддержать нас финансово, несмотря на то, что тяжело сейчас всем. Но подходит время расплаты по кредиткам, копится пачка неоплаченных счетов и хищники требуют возвращения рационов на прежний уровень. Так что мы ищем, чего бы продать такого ненужного, чтобы протянуть ещё хоть немного. Сейчас на реализацию есть рептилии, которых у нас в экспозиции по несколько экземпляров, - написали в группе Иркуткой зоогалереи.

Здесь уточнили, что животные крупные, не для домашнего содержания или в опытные руки: питон, крокодил, анаконда.

Сегодня на продажу также были выставлены деревянные столы и стулья. 
зоопарк
 
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