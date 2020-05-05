От 5 до 50: В Бурятии супермаркеты ограничат число покупателей

Также в Бурятии запретили покупателям самим взвешивать продукты
Управление Роспотребнадзора по Бурятии выдало предписание в адрес крупных продуктовых торговых сетей о дополнительных противоэпидемических мероприятиях. Меры вводятся для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в республиканском оперштабе.
В том числе организациям предписали обеспечить продажу пищевых продуктов в упакованном виде. Покупателям не дадут больше возможность самостоятельно взвешивать продукты.
Ещё один пункт – обязательное социальное дистанцирование – не менее 1,5 метров между людьми. Об этом будут постоянно напоминать через громкоговорители.
Поручено не допускать превышения предельного количества людей, которые могут одновременно находиться в одном помещении:
- до 50 кв.м - не более пять человек;
- до 100 кв.м - не более 10 человек;
- до 200 кв.м - не более 25 человек;
- свыше 200 кв.м - не более 50 человек.
Качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств надо проводить каждые два часа. Особое внимание – дезинфекции тележек, корзин, дверей, дверных ручек, и т.д.
- Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты– масками, респираторами, перчатками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Не допускать нахождение на рабочем месте работников без масок. Обеспечить организацию централизованного сбора использованных масок в герметичные упаковки из двух полиэтиленовых пакетов, - уточнили в оперштабе.
Также предписано обеспечение других мер профилактики распространения COVID-19.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 5 мая в Бурятии уже 450 случаев заражения COVID-2019. Прирост только за одни сутки – 43 новых больных.
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