Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе





Жительница Бурятии Мария Смолина получила «дальневосточный» гектар пару месяцев назад.Как оказалось, ознакомиться с предлагающимися в республике участками довольно легко. Кроме того, нужные рекомендации при выборе даст специалист подразделения Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в регионе.- Пару месяцев назад нам посоветовали обратиться в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое находится на улице Ербанова - в Доме быта. Мы зашли, там был нужен доступ в свой личный кабинет на портале государственных услуг и паспорт. Затем мы с подругой посмотрели, какие есть участки: нам всё показали - в принципе, ничего сложного, можно было и самим, наверное, разобраться. В итоге я выбрала участок в Кабанском районе, в селе Тресково – не очень далеко от Байкала. Он располагается вдоль дороги. И нам помогли выбрать участок, чтобы не было заболоченной местности, лесного массива, и мы подали документы, - рассказала «Байкал-Daily» Мария Смолина.По её словам, через какое-то время на электронную почту пришло письмо о том, что нужно заключить договор безвозмездного пользования участком.- Договор мы скачали с личного кабинета, распечатали, поставили подпись, отсканировали и отправили обратно. То есть делается всё очень быстро, легко, - продолжает жительница республики.Мария вместе с супругом планирует открыть на участке заведение общепита. Направление они выбрали выгодное – по этой дороге люди едут отдыхать на Байкал.- С мужем думаем об открытии придорожного кафе. Мы всё обсуждали – взять участок вдоль дороги либо в Прибайкальском районе, либо в Кабанском районе. Посмотрели, подумали и выбрали всё-таки Кабанский. Очень много людей ездят сюда на отдых. И кафе, как нам кажется, будет пользоваться спросом, - отмечает Мария Смолина.Договор безвозмездного пользования участком будет действовать почти 5 лет. После этого срока и после того, как комиссия убедится, что участок семьёй освоен, им уже можно оформить землю в собственность или в аренду на 49 лет (на выбор).Напомним, с 1 августа 2019 года программа «Дальневосточный гектар» начала действовать в Бурятии и Забайкальском крае.С 1 февраля 2020 года право подать заявление на земельный участок в Бурятии было предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока. А с 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» Бурятии и Забайкальского края станут доступны всем россиянам.Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.Важно отметить, что из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые природные территории. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «нельзя» включены Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, Северобайкальск, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.О том, как получить «дальневосточный гектар», вы можете узнать из специального ролика: