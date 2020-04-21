 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Апреля

20 Апреля

Популярное

Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе

Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Бизнес, 
Мария получила участок в очень выгодном месте – недалеко от Байкала

Жительница Бурятии Мария Смолина получила «дальневосточный» гектар пару месяцев назад.

Как оказалось, ознакомиться с предлагающимися в республике участками довольно легко. Кроме того, нужные рекомендации при выборе даст специалист подразделения Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в регионе.

- Пару месяцев назад нам посоветовали обратиться в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое находится на улице Ербанова - в Доме быта. Мы зашли, там был нужен доступ в свой личный кабинет на портале государственных услуг и паспорт. Затем мы с подругой посмотрели, какие есть участки: нам всё показали - в принципе, ничего сложного, можно было и самим, наверное, разобраться. В итоге я выбрала участок в Кабанском районе, в селе Тресково – не очень далеко от Байкала. Он располагается вдоль дороги. И нам помогли выбрать участок, чтобы не было заболоченной местности, лесного массива, и мы подали документы, - рассказала «Байкал-Daily» Мария Смолина.

По её словам, через какое-то время на электронную почту пришло письмо о том, что нужно заключить договор безвозмездного пользования участком.

- Договор мы скачали с личного кабинета, распечатали, поставили подпись, отсканировали и отправили обратно. То есть делается всё очень быстро, легко, - продолжает жительница республики.

Мария вместе с супругом планирует открыть на участке заведение общепита. Направление они выбрали выгодное – по этой дороге люди едут отдыхать на Байкал.

- С мужем думаем об открытии придорожного кафе. Мы всё обсуждали – взять участок вдоль дороги либо в Прибайкальском районе, либо в Кабанском районе. Посмотрели, подумали и выбрали всё-таки Кабанский. Очень много людей ездят сюда на отдых. И кафе, как нам кажется, будет пользоваться спросом, - отмечает Мария Смолина.

Договор безвозмездного пользования участком будет действовать почти 5 лет. После этого срока и после того, как комиссия убедится, что участок семьёй освоен, им уже можно оформить землю в собственность или в аренду на 49 лет (на выбор).

Напомним, с 1 августа 2019 года программа «Дальневосточный гектар» начала действовать в Бурятии и Забайкальском крае.

С 1 февраля 2020 года право подать заявление на земельный участок в Бурятии было предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока. А с 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» Бурятии и Забайкальского края станут доступны всем россиянам.

Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Важно отметить, что из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые природные территории. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «нельзя» включены Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, Северобайкальск, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.

О том, как получить «дальневосточный гектар», вы можете узнать из специального ролика:

кафе предприниматели дальневосточный гектар правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Бизнес, 21.04.2020
Мария получила участок в очень выгодном месте – недалеко от Байкала  
В Иркутске футболисты «Зенита» не видели зарплату восемь месяцев
В Иркутске футболисты «Зенита» не видели зарплату восемь месяцев
Бизнес, 21.04.2020
Игрокам и работникам футбольного клуба заплатили лишь после вмешательства прокуратура
В Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя
В Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя
Бизнес, 20.04.2020
Алкоголь в магазинах в многоквартирных дома запрещается продавать после семи вечера до девяти утра
На ферме в Иркутской области вырос гриб-гигант
На ферме в Иркутской области вырос гриб-гигант
Бизнес, 20.04.2020
На продажу гигантский шампиньон отправлять не стали, а приготовили из него «пиццу» для всего коллектива фермы
В Бурятии выделили 5 млн на гранты для турбизнеса
Бизнес, 20.04.2020
Деньги получат компании отдельных видов деятельности
Экс-зампред правительства Бурятии предложил новый принцип разрешений на работу
Экс-зампред правительства Бурятии предложил новый принцип разрешений на работу
Бизнес, 20.04.2020
«Сейчас, когда имеющиеся деньги заканчиваются, встаёт вопрос справедливости подходов», отмечает Матханов  
Бурятские предприятия появятся на Alibaba, eBay и Etsy
Бурятские предприятия появятся на Alibaba, eBay и Etsy
Бизнес, 20.04.2020
Министр промышленности и торговли Сергей Желтиков проанализировал промежуточные итоги работы
В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг известного бара
В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг известного бара
Бизнес, 20.04.2020
Вход в «Клёвое место» заблокировали, а бизнесмены обмениваются взаимными обвинениями
В Бурятии возбудили дело на победителя электронного аукциона
В Бурятии возбудили дело на победителя электронного аукциона
Бизнес, 20.04.2020
Компания обвиняется в предоставлении фиктивных документов для заключения контракта с «Авиалесоохраной»  
В Бурятии ванные на источнике заболотили лес
В Бурятии ванные на источнике заболотили лес
Бизнес, 20.04.2020
Лес превратился в болото в курортной местности Гоуджекит
В Бурятии разрешили работу парикмахерских
В Бурятии разрешили работу парикмахерских
Бизнес, 18.04.2020
Для этого необходимо соблюдать ряд требований Роспотребнадзора 
В Бурятии могут разрешить работу парикмахерских
В Бурятии могут разрешить работу парикмахерских
Бизнес, 18.04.2020
Соответствующие изменения будут внесены в указ главы региона
Улан-удэнский бизнесмен «засветился» в передаче Андрея Малахова
Улан-удэнский бизнесмен «засветился» в передаче Андрея Малахова
Бизнес, 17.04.2020
Халид Гейдаров помогает нуждающимся во время пандемии

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^