Лес превратился в болото в курортной местности Гоуджекит
В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя ущерб, причинённый в результате загрязнения почвы химическими веществами, в размере 55 тысяч рублей.
С таким иском в суд обратился природоохранный прокурор после проверки исполнения природоохранного законодательства в местности Гоуджекит, расположенной в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Проверка надзорных органов выявила нарушения при эксплуатации индивидуальным предпринимателем гостинично-ванного корпуса на термальном источнике. А именно, из ванных комнат проходила труба, ведущая по периметру территории земельного участка, до лесного массива.
В результате выброса через трубу неочищенных сточных вод на лесном участке произошло заболачивание и загрязнение почвы неочищенными стоками, а также повреждение растущих деревьев и кустарников. В отобранных пробах земли выявили превышение содержания химических веществ таких, как нефтепродукты, сульфаты и хлориды.
По данным специалистов, ущерб, причинённый окружающей среде, был оценен в 55 тысяч рублей. Суд исковые требования природоохранного прокурора удовлетворил в полном объёме.
Для взыскания задолженности судебные приставы обратили взыскание на расчётные счета должника. Благодаря принятым мерам задолженность взыскана в полном объёме вместе с суммой исполнительского сбора, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.
В Бурятии ванные на источнике заболотили лес
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