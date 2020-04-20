В Бурятии ванные на источнике заболотили лес

Лес превратился в болото в курортной местности Гоуджекит



В Северо-Байкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя ущерб, причинённый в результате загрязнения почвы химическими веществами, в размере 55 тысяч рублей.



С таким иском в суд обратился природоохранный прокурор после проверки исполнения природоохранного законодательства в местности Гоуджекит, расположенной в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.



Проверка надзорных органов выявила нарушения при эксплуатации индивидуальным предпринимателем гостинично-ванного корпуса на термальном источнике. А именно, из ванных комнат проходила труба, ведущая по периметру территории земельного участка, до лесного массива.



В результате выброса через трубу неочищенных сточных вод на лесном участке произошло заболачивание и загрязнение почвы неочищенными стоками, а также повреждение растущих деревьев и кустарников. В отобранных пробах земли выявили превышение содержания химических веществ таких, как нефтепродукты, сульфаты и хлориды.



По данным специалистов, ущерб, причинённый окружающей среде, был оценен в 55 тысяч рублей. Суд исковые требования природоохранного прокурора удовлетворил в полном объёме.



Для взыскания задолженности судебные приставы обратили взыскание на расчётные счета должника. Благодаря принятым мерам задолженность взыскана в полном объёме вместе с суммой исполнительского сбора, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.

