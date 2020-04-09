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Алексей Цыденов: «Задача – сохранить бизнес»

Алексей Цыденов: «Задача – сохранить бизнес»
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии прокомментировал обращение Путина

Президент России Владимир Путин накануне вновь выступил с обращением, в котором озвучил очередной пакет мер поддержки. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил некоторые из них и рассказал о республиканских мерах поддержки на фоне пандемии коронавируса.

Так, в России уже были приняты решения по сокращению страховых взносов по микропредприятиям, накануне президент сказал, что малым и средним предприятиям предоставят отсрочку выплат страховых взносов.

- Дальше – дополнительная поддержка людей. Что касается людей, минимальная выплата пособия по безработице была 1800 рублей в месяц, максимальная – не менее МРОТ. Вчера президент сказал, что и минимальная выплата должна быть не менее МРОТ. В начале года президент объявил о том, что начинаются выплаты на детей от 3 до 7 лет. Планировалось начать выплату с июля, сейчас президент объявил, что выплаты начнутся раньше – с июня. Также президент подписал указ о том, что семьи, которые имеют право на материнский капитал, дополнительно получат выплаты по 5 тысяч рублей в течение трёх месяцев, - рассказал Алексей Цыденов.

Помимо этого, ранее выплаты рассчитывались исходя из уровня дохода одного человека семьи, сейчас справки об уровне дохода не будут требоваться. Также семья, где оба родителя являются безработными или семья, где есть один кормилец, может получать на каждого несовершеннолетнего по 3 тысяч рублей.

- Мы знаем, что у нас много людей, которые были в «серой зоне» - имели неофициальный доход. Им сложно что-либо подтвердить и доказать – сейчас им просто будут выплачивать по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Это временная мера, - прокомментировал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии рассказал, что по линии федерального правительства были выделены средства на борьбу с коронавирусом – на оборудование дополнительных коек, повышение зарплат медикам. Так, уже получены 128 миллионов из федерального бюджета и 36 миллионов из республиканского бюджета на оборудование коек. Поступило более 30 миллионов на выплаты медикам, которые работают в очаге.

- Это первое поступление, ожидается еще. Также президент вчера объявил о том, что помимо выплат, будет еще и страхование медперсонала. Мы приняли такое решение сами – по медицинским работникам и не только – водители, весь персонал, который так или иначе задействован и имеет риски – им мы обеспечим выплаты в случае заражения. В любом случае, мы наших людей не оставим, - прокомментировал глава Бурятии.

По словам Алексея Цыденова, в Бурятии также принимаются меры по поддержке бизнеса – принято решение не взыскивать арендную плату по государственному и муниципальному имуществу, субсидируются арендные платежи для туроператоров, частично субсидируются коммунальные платежи для гостиничной сферы.

- Мы рассматриваем вопросы по налогообложению, есть нюансы – мы готовы поддержать торговлю одежды, сувениров и т.д., но у нас кодировка по ОКВЭД торговля продуктов питания и не продуктов питания не разбивается. И мы смотрим, как это администрировать, чтобы люди получили адресную помощь. Ну и другие меры - поддержка перевозчиков, общественного транспорта – мы субсидируем те потери, которые возникают из-за снижения трафика, - пояснил он.

Глава отметил, что власти работают с федеральными министерствами, чтобы интегрировать федеральные меры поддержки с республиканскими. Он подчеркнул, что главная задача – сохранить не только доходы людей, но и сам бизнес.

- Важнее и проще – помочь сохранить существующий бизнес, чтобы, когда ситуация наладится, он расправил крылья и полетел. Чем потом создавать новое предприятие, заново инвестировать, запускать. Повторюсь, наша задача – не только доходы сохранить, но и сам бизнес – предприятия, организации, рестораны и мастерские. Чтобы потом все могли работать и вернуть своих сотрудников, и чтобы мы могли получать все необходимые услуги и сервис, к которому мы привыкли, - сказал Алексей Цыденов.

глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус
 
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