В отношении организаций возбуждены административные производства
В 2019 году прокуратурой Бурятии пресечена деятельность более 20 организаций, незаконно предоставляющих займы.
Так, Гусиноозерский межрайонный прокурор установил, что ООО «Байкал», которое по своей организационно-правовой форме не относится к микрофинансовым организациям, предоставляло потребительские займы с привлечением средств материнского капитала. По результатам проверки в отношении директора организации возбуждено дело. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
В отношении шести организаций возбуждены административные производства за незаконное использование юридическим лицом в своём наименовании словосочетания «микрофинансовая организация». По четырём делам виновным лицам назначено наказание, два дела находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии незаконно использовали словосочетания «микрофинансовая организация»
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