В Бурятии незаконно использовали словосочетания «микрофинансовая организация»

В отношении организаций возбуждены административные производства



В 2019 году прокуратурой Бурятии пресечена деятельность более 20 организаций, незаконно предоставляющих займы.



Так, Гусиноозерский межрайонный прокурор установил, что ООО «Байкал», которое по своей организационно-правовой форме не относится к микрофинансовым организациям, предоставляло потребительские займы с привлечением средств материнского капитала. По результатам проверки в отношении директора организации возбуждено дело. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.



В отношении шести организаций возбуждены административные производства за незаконное использование юридическим лицом в своём наименовании словосочетания «микрофинансовая организация». По четырём делам виновным лицам назначено наказание, два дела находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

