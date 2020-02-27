В Улан-Удэ комитет городского хозяйства просил пополнить чёрный список

Однако компанию-поставщика не стали включать в реестр недобросовестных



Бурятское УФАС отказало комитету городского хозяйства улан-удэнской администрации в признании ООО «Морган-АйСи» недобросовестным поставщиком.



В январе компания выиграла торги на корректировку проектной документации по реконструкции очистных сооружений. На этапе подписания контракта у сторон возникли разногласия в части гарантийных случаев, необходимых для получения банковской гарантии. Заказчик внёс правки и контракт был подписан.



Однако обеспечение исполнения контракта ООО «Морган-АйСи» в срок не представило, что стало основанием для признания компании уклонившейся от заключения контракта.



Бурятское УФАС России пришло к выводу об отсутствии в действиях поставщика недобросовестного поведения – переписка с банками, полученное одобрение банковской гарантии свидетельствуют о намерении подписать контракт.



- Таким образом, включение в реестр и, как следствие, невозможность участия компании в госзакупках в течение двух лет, не является необходимой мерой ответственности в данных обстоятельствах. – сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.





