Об этом сотрудники прокуратуры сообщили лично лесозаготовителям
Прокуратура намерена добиться прекращения вырубки лесов в Центральной экологической зоне Байкала. Об этом было сообщено на встрече с лесопользователями.
- В ходе мероприятия участникам разъяснены основные требования природоохранного законодательства, касающиеся деятельности предприятий лесопромышленного комплекса. До предпринимателей доведены намерения прокуратуры последовательно и системно добиться тотального прекращения заготовки древесины вблизи Байкала, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Сейчас по материалам проверок Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры расследуются 11 уголовных дел о нарушениях лесного законодательства, в том числе в отношении должностных лиц.
Приведён пример успешного оспаривания в суде проекта освоения лесов ООО «БайкалЛес», предотвращение вырубки 2,5 млн. куб. м. защитных лесов.
- По принятому комплексу мер прокурорского реагирования республиканским агентством лесного хозяйства проводится работа по прекращению незаконных договорных отношений, на основании которых в Центральной экологической зоне велась вырубка лесов. При этом органы государственной власти ориентированы прокуратурой на соблюдение прав предпринимателей и социальных прав граждан, занятых в сфере лесозаготовки и лесопереработки, - подчеркнули в природоохранной прокуратуре.
Прокуратура добивается полного запрета лесозаготовки на Байкале
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