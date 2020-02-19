Сельхозпроизводители смогут получить нужную информацию по телефону
В Бурятии заработала «горячая линия» для сельхозпроизводителей.
С прошлого года наблюдается резкое увеличение количества поступающих звонков. Это связано с увеличением мер государственной поддержки, сообщают в пресс-служба министерства сельского хозяйства Бурятии.
Позвонив на единый номер 180-100, фермеры могут получить информацию по вопросам предоставления господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства, узнать об основных условиях и требованиях, предъявляемых к заявителям.
Звонки принимаются с 8:30 до 17:30 (понедельник - четверг) и с 8:30 до 16:30 (пятница), перерыв с 12:00 до 13:00.
В Бурятии заработала «горячая линия» для фермеров
Бизнес, Фото:
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