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В Бурятии заработала «горячая линия» для фермеров

В Бурятии заработала «горячая линия» для фермеров
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельхозпроизводители смогут получить нужную информацию по телефону

В Бурятии заработала «горячая линия» для сельхозпроизводителей.

С прошлого года наблюдается резкое увеличение количества поступающих звонков. Это связано с увеличением мер государственной поддержки, сообщают в пресс-служба министерства сельского хозяйства Бурятии.

Позвонив на единый номер 180-100, фермеры могут получить информацию по вопросам предоставления господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства, узнать об основных условиях и требованиях, предъявляемых к заявителям.

Звонки принимаются с 8:30 до 17:30 (понедельник - четверг) и с 8:30 до 16:30 (пятница), перерыв с 12:00 до 13:00.



горячая линия фермеры
 
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