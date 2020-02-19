В Бурятии заработала «горячая линия» для фермеров

Сельхозпроизводители смогут получить нужную информацию по телефону



В Бурятии заработала «горячая линия» для сельхозпроизводителей.



С прошлого года наблюдается резкое увеличение количества поступающих звонков. Это связано с увеличением мер государственной поддержки, сообщают в пресс-служба министерства сельского хозяйства Бурятии.



Позвонив на единый номер 180-100, фермеры могут получить информацию по вопросам предоставления господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства, узнать об основных условиях и требованиях, предъявляемых к заявителям.



Звонки принимаются с 8:30 до 17:30 (понедельник - четверг) и с 8:30 до 16:30 (пятница), перерыв с 12:00 до 13:00.







