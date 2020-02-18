Компания крупно уронила цену торгов и перестала выходить на связь
По итогам рассмотрения обращения республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера Бурятское УФАС решило включить ООО «БУРИ» (Приморский край) в реестр недобросовестных поставщиков.
- В апреле прошлого года компания заключила с диспансером контракт на переподготовку и повышение квалификации медработников, снизив в ходе торгов начальную цену контракта на 75%. Однако лишь спустя два месяца ООО «БУРИ» сообщило заказчику адрес электронной почты, на которую необходимо направлять заявки на обучение, после чего снова перестало выходить на связь, - сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Обучение должно было проводиться по календарно-тематическому плану в течение 2019 года, но поставщик так и не приступил к исполнению своих обязательств по контракту.
В Бурятии «чёрный» реестр поставщиков пополнила приморская фирма
Бизнес, Фото:
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