У Бурятии крупный сельхозучасток зарос травой

Материалы административного производства направлены в суд



В апреле 2019 года государственным инспектором управления Россельхознадзора проведена плановая выездная проверка в отношении владельца 60 гектаров земли сельхозназначения в Хоринском районе Бурятии.



В результате проверочного мероприятия установлено, что земля не используется по назначению, зарастает сорняками. Должностным лицом было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.



В январе 2020 года в отношении этого же собственника проведена повторная проверка, в результате которой оказалось, что собственник надела предписание об устранении нарушений земельного законодательства не исполнил.



В отношении владельца земельного участка возбуждено административное производство. Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба управления.





