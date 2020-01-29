У Бурятии крупный сельхозучасток зарос травой

Материалы административного производства направлены в суд
В апреле 2019 года государственным инспектором управления Россельхознадзора проведена плановая выездная проверка в отношении владельца 60 гектаров земли сельхозназначения в Хоринском районе Бурятии.
В результате проверочного мероприятия установлено, что земля не используется по назначению, зарастает сорняками. Должностным лицом было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
В январе 2020 года в отношении этого же собственника проведена повторная проверка, в результате которой оказалось, что собственник надела предписание об устранении нарушений земельного законодательства не исполнил.
В отношении владельца земельного участка возбуждено административное производство. Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба управления.
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