Турпоток в Прибайкальском нацпарке вырос почти на 20%
В 2019 году территорию Прибайкальского национального парка посетили 167,7 тысяч человек. Это на 28,4 тысяч человек больше, в сравнении с 2018 годом (139,3 тыс. чел.) Рост посещаемости за 2019 год составил 17 %, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Самыми популярными маршрутами стали два направления. Это остров Ольхон, который посетили 142,2 тыс. чел. (115,1 тыс. чел — маршрут «Север острова Ольхон», 27,1 тыс. чел. – маршрут Юг острова). А также Большая Байкальская тропа — 12,3 тыс. чел.
Набирающими популярность признаны маршруты: Темная падь — Старая Ангасолка – 5,1 тыс. человек и Тажеранские степи — 1,9 тыс. человек.
Большую часть туристического потока образовывают жители Китая — 35%, туристы из Германии, Японии, Франции и Таиланда ещё 32%.
Жители Иркутской области составили 20% от всего туристического потока, оставшиеся 13% пришлись на жителей других регионов России.
— На протяжении нескольких лет мы отмечаем стабильный рост посещаемости территорий Прибайкальского национального парка. Туристы могут воспользоваться 13 различными маршрутами, в том числе, ледовым, который опоясывает практически всю акваторию пролива Малое Море и включает в себя большинство мест туристического притяжения, — рассказала начальник отдела туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Кристина Глотова.
По её словам, в 2020 году туристический поток должен увеличиться на 15-20%, этому будет способствовать развитее инфраструктуры и запуск новых туристических маршрутов.
— В этом сезоне мы планируем запустить мототур по Тажеранским степям. Статистика 2019 года показала, что это направление набирает популярность. Туристы смогут самостоятельно преодолевать большие расстояния и любоваться красотами на мототехнике по определенным маршрутам. Передвижения туристов будет фиксировать специальная GPS-аппаратура, — добавила Кристина Глотова.
Прибайкальский нацпарк чаще всего посещают китайцы
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