Женщину наказали исправительными работами
38-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в продаже алкоголя несовершеннолетним. Ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 5 месяцев, с удержанием в доход государства 5 % с заработной платы, с испытательным сроком 6 месяцев.
В мае 2017 года продавец магазина была привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя подросткам. Ей назначено наказание в виде штрафа. При этом её предупредили об уголовной ответственности при повторном совершении аналогичного правонарушения.
Несмотря на это, в июле 2019 года женщина вновь продала алкогольную продукцию подростку, не убедившись в том, что покупатель достиг совершеннолетнего возраста.
При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывал признание вины, раскаяние в содеянном, способствование в расследовании преступления, отсутствие судимости, наличие на иждивении двоих детей, болезненное состояние здоровья её и её близких родственников.
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году осудили продавщицу за продажу пива подросткам. Как и в этом случае, ранее женщина уже была привлечена к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, но вновь продала спиртное. Ей назначили исправительные работы.
Улан-удэнку осудили за продажу спиртного подросткам
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