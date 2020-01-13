Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату
Уже сейчас многие подрабатывают. Кто грузчиками, кто таксистами, говорится в сюжете «Вести-Иркутск».
В клубе 38 человек, все иркутяне. «Зенитовцы» тренируются по шесть дней в неделю и представляют Иркутскую область на соревнованиях. Но заработную плату они получали последний раз в июле 2019-го. Из-за тренировки приостановлены.
— Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят, — цитируют «Вести-Иркутск» капитана команды «Зенит» Илья Кунгуров.
«Зенит» с 2016-го полностью обеспечивает спонсор. Ежегодно клуб предоставляет смету, областное правительство заключает социально-партнерское соглашение. В то же время генеральный директор клуба Сергей Говорухин сообщает, что средства от спонсора не поступают в полном объеме. К ситуации с невыплатой зарплаты подключилась прокуратура.
С 2020 года финансировать «Зенит» будут и из бюджета Иркутской области, отмечают в сюжете «Вести-Иркутск».
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года футболисты «Зенита» опубликовали фотографию с вывернутыми пустыми карманами.
Футболистам иркутского клуба приходится подрабатывать грузчиками
Бизнес, Фото:
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