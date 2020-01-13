 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Января

12 Января

Популярное

Футболистам иркутского клуба приходится подрабатывать грузчиками

Футболистам иркутского клуба приходится подрабатывать грузчиками
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату

Уже сейчас многие подрабатывают. Кто грузчиками, кто таксистами, говорится в сюжете «Вести-Иркутск».

В клубе 38 человек, все иркутяне. «Зенитовцы» тренируются по шесть дней в неделю и представляют Иркутскую область на соревнованиях. Но заработную плату они получали последний раз в июле 2019-го. Из-за тренировки приостановлены.

— Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят, — цитируют «Вести-Иркутск» капитана команды «Зенит» Илья Кунгуров.

«Зенит» с 2016-го полностью обеспечивает спонсор. Ежегодно клуб предоставляет смету, областное правительство заключает социально-партнерское соглашение. В то же время генеральный директор клуба Сергей Говорухин сообщает, что средства от спонсора не поступают в полном объеме. К ситуации с невыплатой зарплаты подключилась прокуратура.

С 2020 года финансировать «Зенит» будут и из бюджета Иркутской области, отмечают в сюжете «Вести-Иркутск».

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2019 года футболисты «Зенита» опубликовали фотографию с вывернутыми пустыми карманами.


спорт футбол долги по зарплате
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Аэропорт Улан-Удэ раздал шуточные номинации авиакомпаниям
Аэропорт Улан-Удэ раздал шуточные номинации авиакомпаниям
Бизнес, 12.01.2020
Среди номинаций – «Старый друг борозды не портит» или «Вас не догонят»
Бизнесмен планирует монополизировать бренд байкальской воды
Бизнесмен планирует монополизировать бренд байкальской воды
Бизнес, 12.01.2020
В Бурятии возмутились поступком хитроумного руководства иркутской фирмы
В Бурятии требуют запретить вырубку кедра
В Бурятии требуют запретить вырубку кедра
Бизнес, 12.01.2020
Компания, пустившая под корень множество кедров, принесла извинения местным жителям
В Улан-Удэ маршрутчик установил табуретку вместо сидения
В Улан-Удэ маршрутчик установил табуретку вместо сидения
Бизнес, 10.01.2020
Подобный случай был два года назад на другом маршруте
В Бурятии изъяли почти две тысячи снюсов
В Бурятии изъяли почти две тысячи снюсов
Бизнес, 10.01.2020
В республике состоялось более 1300 внеплановых проверок по торговым точках
Тигров с Селенгинского моста в Улан-Удэ хотят забрать через суд
Тигров с Селенгинского моста в Улан-Удэ хотят забрать через суд
Бизнес, 10.01.2020
Скульптор Александр Миронов подал в суд на мэрию города
Сначала года через Бурятию провезли 3 тонны чилийской форели
Сначала года через Бурятию провезли 3 тонны чилийской форели
Бизнес, 10.01.2020
С начала года в Бурятию поступило более двух тысяч тонн продукции животного происхождения
В Бурятии проверят, наживаются ли маршрутчики на детях
В Бурятии проверят, наживаются ли маршрутчики на детях
Бизнес, 10.01.2020
Водители требуют оплату за четырёхлетних детей, как со взрослых
Жители Бурятии останутся без китайских мандаринов
Жители Бурятии останутся без китайских мандаринов
Бизнес, 09.01.2020
Под запретом также оказались апельсины и другие цитрусовые
Новый авиаперевозчик начнёт полёты между Улан-Удэ и Читой
Новый авиаперевозчик начнёт полёты между Улан-Удэ и Читой
Бизнес, 09.01.2020
С января 2020 года авиакомпания «Ангара» прекратила выполнение рейсов по маршруту Чита – Улан-Удэ
В Иркутской зоогалерее появился Супчик
В Иркутской зоогалерее появился Супчик
Бизнес, 09.01.2020
Так зовут черепаху Дальневосточного трионикса
На Байкале закроют три самовольно построенные гостиницы
На Байкале закроют три самовольно построенные гостиницы
Бизнес, 09.01.2020
Предприниматели открыли гостиницы на территории нацпарка
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» на 941 млн
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» на 941 млн
Бизнес, 04.01.2020
Иск поступил в Арбитражный суд Москвы
Миллиардер раскритиковал низкие доходы и пенсии россиян
Миллиардер раскритиковал низкие доходы и пенсии россиян
Бизнес, 03.01.2020
Бизнесмен нашёл и плюсы в сложившейся экономической системе

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^