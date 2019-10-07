Иркутские футболисты опубликовали фото с пустыми карманами

Футболистам иркутского клуба «Зенит» задолжали зарплату
Футболисты иркутского клуба «Зенит» сделали фотографию с вывернутыми пустыми карманами. Снимок появился в официальном аккаунте клуба в Instagram.
Спортсмены таким образом сообщили, что им вновь задолжали заработную плату.
«Каждый год одно и то же… no money.#nomoney. Вопреки всему футбол в Иркутске должен жить», — говорится в сообщении иркутского клуба «Зенит».
Футболистам иркутского клуба «Зенит» задолжали зарплату
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