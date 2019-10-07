Иркутские футболисты опубликовали фото с пустыми карманами















Футболисты иркутского клуба «Зенит» сделали фотографию с вывернутыми пустыми карманами. Снимок появился в официальном аккаунте клуба в Instagram.Спортсмены таким образом сообщили, что им вновь задолжали заработную плату.«Каждый год одно и то же… no money.#nomoney. Вопреки всему футбол в Иркутске должен жить», — говорится в сообщении иркутского клуба «Зенит».