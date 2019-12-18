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В Улан-Удэ демонтируют пугающий горожан манекен

В Улан-Удэ демонтируют пугающий горожан манекен
Бизнес, 
Мэрия отреагировала на маркетинговый ход гастролирующего цирка

Как сообщал «Байкал-Daily», на улице Бабушкина в Улан-Удэ к рекламному баннеру прикрепили манекен, напугавший горожан. Куклу нарядили в яркие колготки, платье и вызывающий парик. Манекен словно перелетал через обруч. С одной стороны щита расположена реклама фонда против абортов, с другой – реклама приезжего цирка. Вероятно, таким рекламным ходом хотели завлечь на представления. 



Как сообщили в отделе наружной рекламы комитета по архитектуре и градостроительной политике администрации Улан-Удэ, манекен установлен с нарушениями.

- Согласно постановлению администрации Улан-Удэ, для щитовых конструкций площадью 18 квадратных метров и более допускается применение выступающих дополнительных элементов общей площадью не более 5% от площади информационного поля рекламной конструкции, - прокомментировали в мэрии.

В данном случае кукла не является выступающим элементом, на что было указано рекламораспространителю. Ему предписали демонтировать композицию.
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