Улан-удэнцев ужаснул висящий манекен





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аноним - Бурятия - Улан-Удэ (@anonim__03) 17 Дек 2019 в 2:55 PST



В комментариях пользователи Сети принялись обсуждать видео.



«Не знаю, кто это или что это, но перед своими окнами я бы не хотела это существо», «Просто для создания аварийной ситуации на дороге», «Жуть какая», «Наверное, колготки рекламирует», «Ужас вообще», «Господи! Не дай бог кому с похмелья такое увидеть», писали подписчики паблика.



Как оказалось, это была реклама гастролирующего цирка. Информация о шоу как раз размещена на рекламном щите. Однако с другой стороны баннера – реклама против абортов. Горожане неоднозначно восприняли такой маркетинговый ход.

В комментариях пользователи Сети принялись обсуждать видео.«Не знаю, кто это или что это, но перед своими окнами я бы не хотела это существо», «Просто для создания аварийной ситуации на дороге», «Жуть какая», «Наверное, колготки рекламирует», «Ужас вообще», «Господи! Не дай бог кому с похмелья такое увидеть», писали подписчики паблика.Как оказалось, это была реклама гастролирующего цирка. Информация о шоу как раз размещена на рекламном щите. Однако с другой стороны баннера – реклама против абортов. Горожане неоднозначно восприняли такой маркетинговый ход.

Новая креативная реклама, появившаяся на улице Бабушкина, не пришлась по душе улан-удэнцам. Накануне в паблике «Аноним 03» появились фотографии и видео с манекеном, свисающем с рекламного щита. Манекен в ярком парике как бы перелетал через обруч, был одет в красные колготки, светлое платье.- Что это? – задался вопросом подписчик паблика.