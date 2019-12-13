Улан-удэнцы уже принимали участие в новогодней акции «Победы»
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» проведёт традиционную новогоднюю акцию. С 30 декабря 2019 года по 2 января 2020 года Дед Мороз и Снегурочка могут улететь совершенно бесплатно на любом рейсе «Победы» по внутрироссийской маршрутной сети при наличии свободных мест, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Во время прошлых новогодних праздников «Победа» перевезла бесплатно 1968 Дедов Морозов и Снегурочек, годом ранее – 385 волшебных персонажей. Новогодняя акция рассчитана на людей, которые не смогли или не успели купить билеты на новогодние каникулы и готовы провести какое-то время в аэропорту ради бесплатного перелёта.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году три Снегурочки из Улан-Удэ стали первыми участниками новогодней акции. Их фото появилось в официальной группе «Победы» и, судя по комментариям, смотивировало многих пассажиров со всей России. Девушки надели и платья, и весёлые головные уборы Снегурочек.
Чтобы принять участие в акции, необходимо подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа ко времени открытия регистрации на выбранный рейс, заявить о желании улететь бесплатно и дождаться окончания регистрации. Представитель авиакомпании при наличии свободного места на рейсе оформит бесплатный перелёт для участника акции. Остаться в костюме сказочного персонажа нужно до приземления в аэропорту назначения.
Стоит обратить внимание, что костюм участника акции должен быть выполнен по стандарту сказочных персонажей русских сказок: обязательно наличие бороды для Деда Мороза и косы для Снегурочки. Однако костюмы не должны пачкаться, а блёстки и стразы - осыпаться со сказочных нарядов. В противном случае сказочному персонажу придётся отказаться от перелёта или оплатить уборку салона самолёта.
Жителям Бурятии в костюмах Деда Мороза и Снегурочки подарят бесплатный перелёт
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