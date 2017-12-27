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Первые Снегурочки из Улан-Удэ бесплатно улетели в Москву

Первые Снегурочки из Улан-Удэ бесплатно улетели в Москву
Общество,  27.12.2017 09:43 Фото:"Победа"
Улан-удэнцы воспользовались специальной новогодней акцией авиакомпании «Победа»

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях авиакомпания «Победа» объявила предновогоднюю акцию. С 25 декабря по 10 января пассажиры в костюме Деда Мороза или Снегурочки смогут бесплатно летать на всех рейсах маршрутной сети при наличии свободных мест.

В первый же день акции из Улан-Удэ в Москву бесплатно улетели три пассажирки в костюме Снегурочек. Об этом отчитались в официальной группе в социальной сети представители «Победы».

«Первые Снегурочки Победы из Улан-Удэ» - подписали авторы фото.



Как стало известно «Байкал-Daily», многие артисты из Бурятии также планируют воспользоваться акцией и бесплатно слетать в Москву. Артисты уже готовят новогодние костюмы.

Для того, чтобы получить бесплатный билет необходимо заранее подойти на стойку регистрации желаемого рейса в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Потом следует сказать представителю «Победы», что желаете стать Дедом Морозом или Снегурочкой на рейсе. После окончания, если будут свободные места, сказочному персонажу предоставят место в салоне. Кроме того, необходимо сфотографироваться на фоне самолёта в костюме и выложить в любую социальную сеть с хэштегом #ядедморозпобеды или #яснегурочкапобеды
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