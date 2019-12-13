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В Улан-Удэ частный детсад оказался заселён тараканами

В Улан-Удэ частный детсад оказался заселён тараканами
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Роспотребнадзор выявил в «Капитошке» грубые нарушения санитарного законодательства

Управление Роспотребнадзора по Бурятии проверило частный детский сад «Капитошка». Выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для жизни и здоровья детей и возникновения массовых инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Так, помещения детского сада заселены тараканами.

- Дезинсекционные мероприятия проводятся самостоятельно без привлечения обученного персонала по вопросам дезинфектологии. Некачественно и нерегулярно осуществляются обработки ковровых покрытий, детских игрушек. В приёмной детского сада не соблюдается температурный режим. В свободном доступе имеются посторонние предметы пользования, - отмечают также в Роспотребнадзоре.

Лабораторные исследования установили, что суммарный объём блюд занижен, питание детей низкокалорийное. На обед не выдаются блюда из мяса или рыбы, сладкие блюда, отсутствует в ежедневном питании детей использование кисломолочных напитков.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес постановление об административном приостановлении деятельности частного детского сада на 30 суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии закрыли три муниципальных детских сада из-за холода в группах.
детские сады Роспотребнадзор
 
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