С недобросовестными застройщиками Бурятии будут работать силовики

Алексей Цыденов заявил, что скоро сдадут ещё несколько долгостроев
В Бурятии скоро сдадут ещё два долгостроя. По инициативе главы республики Алексея Цыденова в марте 2017 года была создана комиссия при правительстве Бурятии. В её состав вошли представители федеральных и региональные органы исполнительной власти, застройщики и инициативные группы дольщиков.
- Благодаря слаженной работе с момента создания комиссии по сегодняшний день ключи от квартир получили 663 дольщика: 471 в 2017-2018 годах, 192 дольщика – с начала 2019 года. Буквально на этой неделе завершено строительство ещё одного дома - ключи от 59 квартир будут скоро переданы жителям, - сообщил глава Бурятии.
Всего на сегодня 10 проблемных объектов, два из них планируют завершить в ближайшие три месяца.
- По двум объектам есть «дорожные карты». Ещё по шести продолжается работа. По недобросовестным застройщикам работу ведут, в том числе и силовые органы, - подытожил Алексей Цыденов.
На сегодня в перечне проблемных объектов числится 10 домов. В этот список вошли: строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе (блок 3), жилой комплекс в 105 квартале, многоквартирный жилой дом по улице Крылова, малоэтажная жилая застройка в 140 А квартале, многоквартирный жилой дом по улице Сахьяновой 9, многоквартирный жилой дом в 111 квартале, жилая застройка по улице Лебедева, жилой многоквартирный дом с подземной автостоянкой по проспекту Строителей, молодёжный жилой комплекс по улице Столичной, строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе (блок 5).
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе был сдан долгострой по бульвару Карла Маркса. За время строительства сменилось два застройщика - ООО «Век» и СК «Дом». Здание в итоге достроил третий – ООО «Партнер-Строй-Инвест».
В 2018 году в эксплуатацию сдали один из самых проблемных «долгостроев» на улице Ключевская, 6Д. Строительство многоэтажки велось в несколько этапов, в 2015 году первый этап был завершён, а после стройка «встала». Дольщики «Зодчего» писали открытые письма президенту страны, грозили перекрыть дороги, выходили на пикеты возле Народного Хурала.
С недобросовестными застройщиками Бурятии будут работать силовики
Бизнес, Фото:
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