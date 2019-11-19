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Гендиректор лейбла «Black Star» «раскачал» жителей Бурятии

Гендиректор лейбла «Black Star» «раскачал» жителей Бурятии
Бизнес, 
Павел Курьянов выступил в Улан-Удэ на форуме «Мой бизнес»

Сегодня в Улан-Удэ на площадке ФСК на крупнейшем форуме «Мой бизнес» рассказал историю успеха музыкального лейбла «Black Star» и поделился «фишечками» ведения бизнеса генеральный директор лейбла Павел Курьянов.

- Миссия команды «Black Star» - объединять миллионы людей мира вокруг уникальности лейбла Black Star. Мы считаем, что мы многих людей в России привлекаем в свою философию, - отметил в своём выступлении Павел Курьянов.

Генеральный директор лейбла «Black Star» подчеркнул, что одним из ключевых моментов ведения стабильного бизнеса является выстраивание вокруг себя устойчивого сообщества потребителей, а также умение досконально разбираться в своей целевой аудитории.

- Новое поколение общается только через соцсети, если вы будете стараться научить этих людей читать книжки, ничего не получится. Эти люди уже текст не воспринимают, если оно не сопряжено с какими-то картинками или штуками в формате 3-D вообще восприниматься не будет. Тоже самое реклама, эти люди даже рекламу не будут воспринимать, если она не будет насыщена последними Digital-технологиями всякими, - привёл пример важности умения разбираться в аудитории Павел Курьянов.

Бизнесмен отметил, что потенциальная аудитория меняется каждые два года.

- Если мы хотим, чтобы наш бизнес рос, бизнес становился стабильным, мы должны понимать, как новое поколение воспринимает информацию, то есть этот процесс нон-стоп, - добавил Павел Курьянов.

Также предприниматель отметил, что бизнес может расти за счёт расширения своей продукции. Так, музыкальный лейбл «Black Star» начал с производства музыки, а сейчас запустил франшизу бургерных, развивает сеть барбершопов, линию одежды, киностудию, агентство маркетинговых коммуникаций и софт для музыкального бизнеса.

Выступление Курьянова завершилось бурными овациями слушателей.

- Раскачали Улан-Удэ, - написал после выступления в своём аккаунте Instagram генеральный директор лейбла «Black Star».



Эксперт в области продвижения в Instagram Инди Гогохия также была в числе спикеров форума. Перед выступлением она поделилась с журналистами своими впечатлениями от форума и рассказала о ключевых моментах своего тренинга.

- Всё великолепно, я очень рада оказаться в Улан-Удэ здесь впервые и уже прониклась атмосферой, обстановкой, люди полностью готовы к новым знаниям и достижениям. Я считаю, что это замечательно. Я приехала с идеей того, что современный бизнесмен должен быстро абстрагироваться под новые реалии рынка и среды. Соответственно, культура потребления меняется, меняются платформы, площадки, на которых мы выставляем контент для пользователя. К сожалению, не все пока знают, что социальные сети – это прекрасный инструмент для бизнеса и благодаря социальным сетям мы можем получать хорошие, чистые заявки. Было бы здорово, если сегодня я дам какую-то информацию нашим дорогим предпринимателям из Улан-Удэ, и они смогут её внедрить и получить первые результаты, и я буду очень счастлива и надеюсь они тоже, - сказала Инди Гогохия.

Инди Гогохия отметила, что пользователь совсем далёкий от Instagram может раскрутить его за три недели и получить первые заявки со своих социальных сетей.

- Всегда нужно быть в тренде. Ваша задача создавать контент такой, который создают не ваши конкуренты, а создают пользователи, на которых подписан ваш потенциальный клиент, то есть это его семья, его друзья. Если ваш контент-бизнес будет адаптирован под такой же контент как делают органические обычные пользователи, то ваш бизнес непременно обречён на процветание. Далее нужно работать со всеми источниками трафика - это могут быть блогеры, это могут быть какие-то порталы, это могут быть СМИ. Важно грамотно работать с трафиком, сливать этот трафик на одну площадку, возможно, это Instagram, Вконтакте, Одноклассники, любые социальные сети при этом придумать какое-нибудь интересное оффер предложение для потребителя, - поделилась эксперт в области продвижения Instagram. 
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