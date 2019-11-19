Гендиректор лейбла «Black Star» «раскачал» жителей Бурятии

Эксперт в области продвижения в Instagram Инди Гогохия также была в числе спикеров форума. Перед выступлением она поделилась с журналистами своими впечатлениями от форума и рассказала о ключевых моментах своего тренинга.- Всё великолепно, я очень рада оказаться в Улан-Удэ здесь впервые и уже прониклась атмосферой, обстановкой, люди полностью готовы к новым знаниям и достижениям. Я считаю, что это замечательно. Я приехала с идеей того, что современный бизнесмен должен быстро абстрагироваться под новые реалии рынка и среды. Соответственно, культура потребления меняется, меняются платформы, площадки, на которых мы выставляем контент для пользователя. К сожалению, не все пока знают, что социальные сети – это прекрасный инструмент для бизнеса и благодаря социальным сетям мы можем получать хорошие, чистые заявки. Было бы здорово, если сегодня я дам какую-то информацию нашим дорогим предпринимателям из Улан-Удэ, и они смогут её внедрить и получить первые результаты, и я буду очень счастлива и надеюсь они тоже, - сказала Инди Гогохия.Инди Гогохия отметила, что пользователь совсем далёкий от Instagram может раскрутить его за три недели и получить первые заявки со своих социальных сетей.- Всегда нужно быть в тренде. Ваша задача создавать контент такой, который создают не ваши конкуренты, а создают пользователи, на которых подписан ваш потенциальный клиент, то есть это его семья, его друзья. Если ваш контент-бизнес будет адаптирован под такой же контент как делают органические обычные пользователи, то ваш бизнес непременно обречён на процветание. Далее нужно работать со всеми источниками трафика - это могут быть блогеры, это могут быть какие-то порталы, это могут быть СМИ. Важно грамотно работать с трафиком, сливать этот трафик на одну площадку, возможно, это Instagram, Вконтакте, Одноклассники, любые социальные сети при этом придумать какое-нибудь интересное оффер предложение для потребителя, - поделилась эксперт в области продвижения Instagram.