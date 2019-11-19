Золотодобывающее предприятие не отчитывалось в Росфинмониторинг
Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии золотодобывающее предприятие ООО «Старательская артель «Китой» нарушило законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
- В 2018 году предприятие осуществляло сделки по купле-продаже драгоценных металлов. В нарушение закона уведомления о совершённых сделках в Росфиномониторинг не направлялись, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Виновное должностное лицо артели привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
По итогам проверки выявленные нарушения устранены, соответствующие сведения представлены в Росфинмониторинг.
В Бурятии артель совершала сделки, не уведомляя государство
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