В Бурятии артель совершала сделки, не уведомляя государство

Золотодобывающее предприятие не отчитывалось в Росфинмониторинг



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии золотодобывающее предприятие ООО «Старательская артель «Китой» нарушило законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.



- В 2018 году предприятие осуществляло сделки по купле-продаже драгоценных металлов. В нарушение закона уведомления о совершённых сделках в Росфиномониторинг не направлялись, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Виновное должностное лицо артели привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.



По итогам проверки выявленные нарушения устранены, соответствующие сведения представлены в Росфинмониторинг.

