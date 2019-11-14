Мэрия Улан-Удэ планирует увеличить в 15 раз арендную плату для «ТГК-14»

Тяжбы между администрацией города и «ТГК-14» продолжаются в суде
Сегодня, 14 ноября, на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов обсудили увеличение арендной платы для «ТГК-14».
С докладом выступила председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Анастасия Кузовлева. Как сообщал «Байкал-Daily», к вечеру (заседание в горсовете было в 14 часов) стало известно об увольнении Кузовлевой по причине обнаруженного в КСК подпольного игрового клуба.
- С «ТГК-14» у нас заключены три договора аренды имущественного комплекса и одно кассационное соглашение. Основной договор на основные массовые имущества – это наши котельные, тепловые сети, а также иное имущество - заключен на срок 25 лет, начиная с июня 2012 года до 2037 года. Общая балансовая стоимость переданного имущества по договору аренды составляет 5,5 миллиардов рублей. Общий объём обязательств за весь период действия договора установлен не менее 5 млрд рублей, то есть общий объём ремонтных мероприятий за весь период договора установлен в размере не менее 5 млрд рублей, - сообщила Анастасия Кузовлева.
Приложением к договору является график выполнения капитального ремонта, при этом весь общий объём работ за 25 лет разбит по годам.
- В 2012-2013-е годы этот объём составлял не менее 100 млн рублей до 360 млн рублей. С 2018 года объём капитального ремонта 150,6 млн рублей вплоть до 2023 года, далее увеличение идёт пропорционально по годам, - продолжила докладчица.
Она плавно перешла к вопросу увеличения арендной платы для «ТГК-14».
- Уже на протяжении длительного времени мы ставим вопрос о необходимости трансформации договорных отношений с «ТГК-14». Это связано с экономической ситуацией, износом сетей. «ТГК-14» предлагаются различные варианты трансформаций. В апреле 2017 года было направлено предложение в адрес «ТГК-14» по видоизменению договора аренды на концессионное соглашение, на что был получен отказ о невозможности, о нецелесообразности мероприятий, - отметила Кузовлева.
Далее Анастасия Кузовлева перечислила преимущества концессионного соглашения, главные из которых – закрепление в соглашение всех параметров качества оказания услуг в интересах потребителей и закрепление долгосрочных параметров тарифного регулирования с учётом доходности инвестирования капитала.
Также «ТГК-14» было предложено изменить арендные отношения, то есть заключить дополнительные соглашения к имеющемуся договору, в том числе по увеличению суммы арендной платы от 2 млн рублей до 30 млн рублей.
- 2 млн рублей, которые мы получаем, это не совсем адекватная сумма, поэтому были приняты изменения в методику расчёта арендной платы. Понижающий коэффициент с 0,01 был увеличен до 0,1. Данное решение было обжаловано «ТГК-14». Вместе с тем суд установил, что увеличение в методику было осуществлено правомерно, - сказала Анастасия Кузовлева.
Также компании администрация города предложила изменить график ремонтов – максимальные платежи предусмотреть на текущий период с понижением на следующие годы.
«ТГК-14», в свою очередь, отказывается от всех предложений, поэтому многие вопросы решаются через суд.
- Мы не уклоняемся в сторону, мы будем идти на разумные компромиссы. Арбитраж закончится, «ТГК-14», безусловно, будет выполнять решение суда, которое будет оглашено, - сказал директор филиала ОАО «ТГК -14» «Генерация Бурятии» Владимир Кружихин.
Депутаты предложили создать рабочую комиссию для решения данной проблемы.
- Может в рамках горсовета создадим какую-то рабочую комиссию совместно с представителями «ТГК-14» и более вплотную подойдём к этому вопросу, потому что вопросов вагон и маленькая тележка, - предложил депутат Улан-Удэнского горсовета Геннадий Бадмаев.
Мэрия Улан-Удэ планирует увеличить в 15 раз арендную плату для «ТГК-14»
Бизнес, Фото:
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