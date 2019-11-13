Владельца участка просили привести землю в надлежащий вид, однако он этого не сделал
Сельхозучасток в Тункинском районе Бурятии зарос травой. Собственнику было выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.
- Государственным инспектором при осмотре земельного участка выявлено, что зарастание не устранено, сельскохозяйственная деятельность на земельном участке не ведётся, в связи с чем в отношении собственника возбуждено административное производство, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
Суд оштрафовал собственника на 10 тысяч рублей.
В Бурятии оштрафовали собственника заросшего сельхозучастка
Бизнес, Фото:
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