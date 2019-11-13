В Бурятии оштрафовали собственника заросшего сельхозучастка

Владельца участка просили привести землю в надлежащий вид, однако он этого не сделал



Сельхозучасток в Тункинском районе Бурятии зарос травой. Собственнику было выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.



- Государственным инспектором при осмотре земельного участка выявлено, что зарастание не устранено, сельскохозяйственная деятельность на земельном участке не ведётся, в связи с чем в отношении собственника возбуждено административное производство, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.



Суд оштрафовал собственника на 10 тысяч рублей.





