Однако «Жада» наймёт «ЦАСС» по договору подряда
В Улан-Удэ определился оператор по отлову безнадзорных собак. Торги выиграла компания ООО «Жада». Это единственная организация, подавшая заявку на участие в открытом конкурсе. Контракт с организацией заключат до 25 ноября, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Услуги нового оператора обойдутся городу в 6,8 млн. рублей. Сумма перенаправлена из экономии средств. В начале года на отлов безнадзорных животных республика выделила 16,8 млн. руб. Победитель февральских торгов ООО «ЦАСС» уронило начальную цену в два раза.
До конца этого года планируется отловить 3310 собак.
Для этих целей ООО «Жада» заключило договор подряда с предыдущим оператором ООО «ЦАСС».
Все заявки также принимаются по прежнему номеру 37-10-00.
ООО «Жада» зарегистрировано в сентябре 2019 года в селе Иволгинск. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – ветеринарная.
Торги на отлов собак в Улан-Удэ выиграла новая фирма
Бизнес, Фото:
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