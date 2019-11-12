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Жительницу Бурятии оштрафовали за одежду из пуха яка и кашемира

Жительницу Бурятии оштрафовали за одежду из пуха яка и кашемира
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Жительница Аршана заплатила штраф за то, что скрыла товары из Монголии

Судебные приставы взыскали с жительницы села Аршан Тункинского района административный штраф в размере 43 тысяч рублей за нарушение таможенного законодательства, сообщает пресс-служба УФССР по Бурятии.

Женщина ехала через монгольско-российскую границу в пассажирском поезде «Улан-Батор – Иркутск».

Сотрудникам таможенной службы россиянка заявила об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако в ходе контроля и досмотра в её ручной клади были обнаружены 24 товара на общую сумму свыше 87 тысяч рублей.

Женщина вывозила монгольские товары – одежду из верблюжьей шерсти, пуха яка и кашемира – различные шарфы, перчатки, кофты, а также кошельки, сумки и портмоне из натуральной кожи.

Попытка скрытия товара обернулась для неё привлечением к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров. Кяхтинский районный суд признал её действия незаконными и постановил назначить наказание в виде штрафа в размере ½ части стоимости товара в – 43 тысячи рублей.

Судебные приставы вынесли постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении недвижимого имущества.

В момент вынесения ограничительной меры у должницы возникла необходимость продать свой автомобиль, поэтому она срочно изыскала деньги и уплатила штраф.

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