Жительницу Бурятии оштрафовали за одежду из пуха яка и кашемира

Жительница Аршана заплатила штраф за то, что скрыла товары из Монголии



Судебные приставы взыскали с жительницы села Аршан Тункинского района административный штраф в размере 43 тысяч рублей за нарушение таможенного законодательства, сообщает пресс-служба УФССР по Бурятии.



Женщина ехала через монгольско-российскую границу в пассажирском поезде «Улан-Батор – Иркутск».



Сотрудникам таможенной службы россиянка заявила об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако в ходе контроля и досмотра в её ручной клади были обнаружены 24 товара на общую сумму свыше 87 тысяч рублей.



Женщина вывозила монгольские товары – одежду из верблюжьей шерсти, пуха яка и кашемира – различные шарфы, перчатки, кофты, а также кошельки, сумки и портмоне из натуральной кожи.



Попытка скрытия товара обернулась для неё привлечением к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров. Кяхтинский районный суд признал её действия незаконными и постановил назначить наказание в виде штрафа в размере ½ части стоимости товара в – 43 тысячи рублей.



Судебные приставы вынесли постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении недвижимого имущества.



В момент вынесения ограничительной меры у должницы возникла необходимость продать свой автомобиль, поэтому она срочно изыскала деньги и уплатила штраф.



