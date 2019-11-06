Осуждённые смогут работать на новой работе
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ состоит открытие нового производства. В колонии начнёт работать цех по выпуску моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом в ИК-8 появился верстовой столб.
В улан-удэнской колонии начнут производить чистящие средства
Бизнес, Фото:
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