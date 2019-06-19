В Улан-Удэ осуждённые установили в колонии верстовой столб





















Верстовой столб осуждённые сделали из подручных средств, в основе - цемент и глина. Всего на возведение ушло около месяца. Инициатором стал осуждённый Эдуард Абдрахимов. Он рассказывает, что изначально задумка была совсем другая, но в процессе работы появились новые идеи.



- Идея пришла, можно сказать, коллективно. Сели, подумали. В создании принимали участие 14 человек. Но не все вместе, например, сегодня 5 человек, завтра уже другие. Задумывали, конечно, одно, но дальше-больше, дальше-больше, – рассказал Эдуард Абдрахимов.



Эдуард - местный скульптор. В колонии он отбывает наказание уже 3 года, до этого сидел в Кемеровской области. Верстовой столб стал четвёртым творением осуждённого. В прошлом году Эдуард Абдрахимов изготовил скульптуру знаменито советского футбольного вратаря Льва Яшина, к 9 мая смастерил «Стену памяти» и в память о воинах 321 Сибирской дивизии установил памятник «Воину освободителю».



В планах создание бюста театрального режиссёра Константина Станиславского. Верстовой столб осуждённые сделали из подручных средств, в основе - цемент и глина. Всего на возведение ушло около месяца. Инициатором стал осуждённый Эдуард Абдрахимов. Он рассказывает, что изначально задумка была совсем другая, но в процессе работы появились новые идеи.- Идея пришла, можно сказать, коллективно. Сели, подумали. В создании принимали участие 14 человек. Но не все вместе, например, сегодня 5 человек, завтра уже другие. Задумывали, конечно, одно, но дальше-больше, дальше-больше, – рассказал Эдуард Абдрахимов.Эдуард - местный скульптор. В колонии он отбывает наказание уже 3 года, до этого сидел в Кемеровской области. Верстовой столб стал четвёртым творением осуждённого. В прошлом году Эдуард Абдрахимов изготовил скульптуру знаменито советского футбольного вратаря Льва Яшина, к 9 мая смастерил «Стену памяти» и в память о воинах 321 Сибирской дивизии установил памятник «Воину освободителю».В планах создание бюста театрального режиссёра Константина Станиславского.



























В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ появилась необычная достопримечательность – посреди колонии осуждённые установили верстовой столб. В этом месте заключения отбывают наказание люди из разных городов России, стран бывшего СССР и соседних государств - Китая и Монголии. И в общей сложности в колонии сидят 72 иностранца: 1 гражданин из Грузии, 10 - из Киргизии, 1 - Китая, 39 - из Таджикистана, 20 - из Узбекистана и 1 осуждённый из Монголии. И для них здесь обозначено расстояние в километрах - от столба до их родины.- С учётом того, что у нас в отличие от других наших учреждений намного больше иностранных граждан, и из других регионов осуждённых. Многонациональная колония, скажем так. Люди сами проявляют желание, – рассказал начальник исправительной колонии №8 Сергей Зондоков.