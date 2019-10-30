В Улан-Удэ «ожила» реклама «БайкалБанка»

В Улан-Удэ «ожила» реклама обанкротившегося «БайкалБанка». Накануне горожане заметили возле здания банка в центре города рекламный щит, по которому показывали предложения несуществующей сегодня финансовой организации.
- Предлагают «Дачную ипотеку», кредит на отпуск и многое другое, - поделились с «Байкал-Daily» внимательные улан-дэнцы.
Сам банк уже несколько лет не работает. Лицензию у «БайкалБанка» отозвали в 2016 году. В те дни клиенты банка толпами стояли у банкоматов в надежде снять свои сбережения, однако аппараты были опустошены. Вскоре правоохранители вскрыли вывод активов на крупные суммы, было возбуждено уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства банка.
В октябре 2019 года вступил в силу приговор в отношении бывшего председателя правления ПАО «БайкалБанк» и четырёх человек. Они действовали в составе организованной группы, совершившими покушение на хищение в особо крупном размере денежных средств, золота и недвижимости на общую сумму свыше 895 миллионов рублей.
Им было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима от 4 лет 6 месяцев до 7 лет и дополнительное наказание в виде штрафа от 200 до 500 тыс. рублей. Председатель правления также лишён права занимать определенные должности сроком на 3 года. Они пытались обжаловать приговор, однако Верховный суд Бурятии оставил его без изменений.
Летом 2018 года суд также вынес решение по делу бывшего председателя совета директоров «БайкалБанка» Александра Венедиктова. Он, а также несколько подельников, получили условные сроки. Из приговора следовало, что данная преступная группа растратила и присвоила имущество «БайкалБанка», осуществив договоры купли-продажи недвижимости на общую сумму 750 миллионов рублей, также были подделаны ценные бумаги на сумму около 19 миллионов рублей.