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В Бурятии сняли с продажи 21 партию молочной продукции

В Бурятии сняли с продажи 21 партию молочной продукции
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Продукция не соответствовала требованиям нормативной документации

За 9 месяцев этого года специалисты Роспотребнадзора в Бурятии отобрали и исследовали 1049 проб молочной продукции по показателям качества и безопасности.

По результатам лабораторных исследований, доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по физико-химическим показателям составила 7,1 %, по микробиологическим показателям – 5,3%.

- На протяжении последних трёх лет превышений гигиенических нормативов по содержанию мышьяка, ртути, свинца, кадмия, пестицидов, микотоксинов не обнаружено. Наличие ГМО также не установлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Из оборота было изъято 21 партии молочной продукции, общим весом 102,5 кг по причине несоответствия требованиям нормативной документации. По выявленным нарушениям виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 320 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях стало известно, что с начала года в Бурятии изъяли более 300 кг овощей, часть продукции была напичкана нитратами.


молоко Роспотребнадзор
 
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