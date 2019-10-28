В Бурятии нашли напичканные нитратами овощи

С прилавков в Бурятии изъяли более 300 кг овощей



За 9 месяцев в Бурятии отобрали и исследовали по показателям безопасности 1882 образца овощной продукции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Напичканными нитратами оказалось 3,3% исследованной продукции.



- Доля плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по содержанию нитратов составила 3,3 %. За аналогичный период 2018 года показатель был 4%, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.



Всего из оборота было изъято 34 партии овощей объёмом более 340 кг.



Наложены административные штрафы на общую сумму более 300 тысяч рублей, а также вынесены предупреждения.



- На протяжении последних двух лет превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды) не обнаружено. Удельная активность радионуклидов цезия-137 и стронция-90 не превышала гигиенические нормативы. Наличие генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не выявлено, - обрадовали в Роспотребнадзоре.



