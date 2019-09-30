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В Бурятии град побил урожай

В Бурятии град побил урожай
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Из-за града погибло более 500 гектаров зерновых и кормовых культур

В результате сильного града, прошедшего 5 сентября в Закаменском районе, пострадали посевы зерновых и кормовых культур СПК «Улекчин» и СПК «Михайловка». По предварительным оценкам погибло 410 га зерновых и 100 га кормовых культур, сообщил на планёрном совещании у главы республики министр сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипов.

В Бурятии хозяйства 12 районов приступили к уборке зерновых и кормовых культур. На сегодняшний день обмолочено 17,8 тысяч га зерновых, что составляет 28,6 % от площади уборки, а средняя урожайность составляет 16,5 ц/га. В этом году сельхозпроизводители планируют заготовить 80 тысяч тонн зерна или 111% к урожаю прошлого года.

Министерство планирует, что в итоге уборочной кампании будет собрано 80 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 12,8 центнеров с гектара, 217 тысяч тонн картофеля, 60,2 тонны овощей. При оптимальной погоде уборку планируют завершить до конца октября, сообщает пресс-служба правительства республики.

К концу подходит кормозаготовительная кампания - уже скошены травы на площади 424 тыс. гектаров или 99% от плана, хозяйствам осталось убрать однолетние травы на сено.

- Что касается заготовки грубых кормов. Сена заготовлено 635 тысяч тонн, что составляет 103% от урожая прошлого года, сенажа – 16,9 тысяч тонн или 107% от плана. По сочным кормам: все сельхозпроизводители, занимающиеся молочным скотоводством, обеспечили себя сочными кормами, силоса заложено 12,8 тыс. тонн или 110 % от плана. Таким образом, хозяйства республики выполнили план заготовки грубых кормов и сочных кормов. – отметил Даба-Жалсан Чирипов.

Он также рассказал, что во всех категориях хозяйств плановая обеспеченность кормовыми единицами составит 10-12 единиц, при нормативе в 15 единиц. В сельхозорганизациях обеспеченность составит свыше 15 единиц, что в целом позволит успешно пройти зимне-стойловой период 2019-2020 годов.

Всего по республике поголовье сельскохозяйственных животных составляет 380,8 тысяч условных голов без учета свиней и птицы.
град сельское хозяйство
 
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