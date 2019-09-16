Делом занимался Арбитражный суд
В Кижингинском районе владелица магазина привлечена к административной ответственности за нарушение порядка размещения рекламной конструкции. Нарушение выявила прокуратура.
- В соответствии с законом «О рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения, выдаваемого органом местного самоуправления муниципального района. В нарушение закона предприниматель на здании магазина, без соответствующего разрешения разместила баннер с изображением рекламной информации, - сообщает прокуратура Бурятии.
На бизнесвумен было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.37 КоАП РФ (установка рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку). Решением Арбитражного суда Бурятии она признана виновной, назначено наказание в виде предупреждения.
Решение суда вступило в законную силу.
В настоящее время нарушения устранены, предприниматель получила разрешение на установку рекламной конструкции, уточнили в прокуратуре.
В Бурятии на магазине незаконно разместили баннер
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