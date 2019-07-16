«Победа» начала продажу билетов из Иркутска в Москву

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Не переплачивай – покупай у производителя! Выставка меха пройдёт в Улан-Удэ Бизнес, Шубы приравнивают к бриллиантам по степени поднятия настроения, только в отличие от камней, эти меховые изделия греют в прямом смысле этого слова. Кировская меховая фабрика представляет на выставке-распродаже в Улан-Удэ огромный ассортимент самых шикарных, невероятно роскошных и очень качественных шуб, в которых не страшен ни мороз, ни лютый ветер.