На сайте авиакомпании «Победа» стартовала продажа билетов Иркутск-Москва-Иркутск
Полёты начнутся с 27 октября, сообщает издание IRK.ru.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале авиакомпания «Победа» заявила о прекращении полётов в Иркутск. Представители региона проводили переговоры с лоукостером, в итоге в конце июня стало известно, что «Победа» возобновит работу в аэропорту Иркутска.
«Победа» начала продажу билетов из Иркутска в Москву
Бизнес, Фото:
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