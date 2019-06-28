«Победа» начнёт вновь летать в Иркутск осенью
Полёты авиакомпании «Победа», которая планировала отказаться от работы в Иркутске, возобновятся в октябре 2019 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен.
«Вернули «Победу» в Иркутск. Планируется начать продажу билетов на рейсы авиакомпании Победа по маршруту Москва-Иркутск-Москва с середины июля. Первый полёт – 27 октября», - сообщил Сергей Тен.
Авиакомпания «Победа» заявила о прекращении полётов в Иркутск в феврале этого года.
Лоукостер «Победа» вернётся в Иркутск
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