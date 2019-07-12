В Бурятии в кафе нашли экскременты грызунов

Теперь двери заведения опечатаны на два месяца



Судебные приставы приостановили деятельность кафе «Алан Гоа» в селе Баргузин на 60 суток. Специалисты обнаружили здесь грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.



В кафе не был исключен контакт готовой и сырой продукции. Так, в холодильнике вместе хранились фрукты, хлеб, сырое мясо и готовые пампушки.



Грубо нарушались технологические процессы приготовления блюд, не было квалифицированного персонала, прошедшего гигиеническую подготовку.



Кухня не отвечала установленным требованиям, не было моющих средств и растворов для уборки, щётки и губки для мытья посуды никак не обрабатывались.



В складском помещении кафе обнаружили экскременты грызунов, а договоры на проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий не заключены.



- Руководством предприятия нарушены правила и нормы к организации общественного питания населения, тем самым создана угрозу здоровью и жизни граждан. Решением суда деятельность кафе приостановлена, двери заведения опечатаны. Соблюдение требований исполнительного документа будет проконтролировано, - отмечает Ирина Очирова, начальник Баргузинского районного отдела судебных приставов.

