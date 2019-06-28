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В Бурятии с «Энкома» взыскали долг в 700 тысяч

В Бурятии с «Энкома» взыскали долг в 700 тысяч
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
У сетевой компании арестовали транспорт

Более 700 тысяч рублей задолженности по заработной плате взыскали с сетевой компании «Энком» судебные приставы Бурятии. Задолженность взыскана в пользу работников компании, в том числе из соседнего Иркутска, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

- У компании в собственности имеются транспортные средства. После арестов движимое имущество было передано на реализацию. А вырученные с торгов средства направлены на погашение образовавшейся задолженности, - уточнили в службе судебных приставов.


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