В Бурятии с «Энкома» взыскали долг в 700 тысяч

У сетевой компании арестовали транспорт



Более 700 тысяч рублей задолженности по заработной плате взыскали с сетевой компании «Энком» судебные приставы Бурятии. Задолженность взыскана в пользу работников компании, в том числе из соседнего Иркутска, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



- У компании в собственности имеются транспортные средства. После арестов движимое имущество было передано на реализацию. А вырученные с торгов средства направлены на погашение образовавшейся задолженности, - уточнили в службе судебных приставов.





