У сетевой компании арестовали транспорт
Более 700 тысяч рублей задолженности по заработной плате взыскали с сетевой компании «Энком» судебные приставы Бурятии. Задолженность взыскана в пользу работников компании, в том числе из соседнего Иркутска, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
- У компании в собственности имеются транспортные средства. После арестов движимое имущество было передано на реализацию. А вырученные с торгов средства направлены на погашение образовавшейся задолженности, - уточнили в службе судебных приставов.
В Бурятии с «Энкома» взыскали долг в 700 тысяч
Бизнес, Фото:
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