За неделю через Бурятию в Китай отправили 2 тонны рогов марала

Нарушений не выявлено



На станции Улан-Удэ с 24 по 30 мая специалисты Россельхознадзора досмотрели 110 тонн подконтрольной продукции.



За неделю досмотрено 75,6 тонны, отправленной в Монголию: 100 кг. мясных консервов, 16,2 тонны рыбных консервов, 500 кг. готовой рыбной продукции, тонна молочных продуктов, 100 кг. натурального мёда, 19 тонн глазированных сырков, 500 кг. супов быстрого приготовления, 38 тонн свинины, 200 кг. желатина.



Проконтролирована отправка в Китай 3,5 тонны рогов северного оленя и 2 тонн рогов марала.



При внутрироссийских перевозках во время выгрузки на станции Улан-Удэ проконтролировано 11 тонн свинины и три тонны рыбы из Чили, 5 тонн парагвайской говяжьей печени, 5 тонн говяжьего сердца из Аргентины, две тонны белорусских крабовых палочек и три тонны рыбы с Фарерских островов.



Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



