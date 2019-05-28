28 Мая

27 Мая

Популярное

«Всех тысяч желающих не включишь»: Бизнесмены просятся в чат с главой Бурятии

«Всех тысяч желающих не включишь»: Бизнесмены просятся в чат с главой Бурятии
Бизнес, 
Предприниматели «штурмуют» созданную для них по решению Алексея Цыденова группу в WhatsApp

Как сообщал «Байкал-Daily», только вчера глава Бурятии Алексей Цыденов поручил создать специальную бизнес-группу в мессенджере WhatsApp. В группе будут напрямую онлайн общаться бизнесмены, министры, зампреды правительства а также сам Алексей Цыденов. Аналогичная группа WhatsApp, оказывается, давно работает для застройщиков детсадов и школ.

Уже к вечеру группа «Бизнес Онлайн Бурятия» была создана. Её сделал лично министр экономики Александр Бардалеев. От желающих попасть в группу предпринимателей отбоя нет. Но, увы, всех подряд туда не принимают. Сам мессенджер ставит ограничение на количество участников – максимум 256 пользователей.

Пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев опубликовал ответы Александра Бардалеева на самые популярные вопросы о новой группе.

- Как вступить в группу?

- В WhatsApp есть ограничение по количеству участников. Поэтому предлагаю оперативно задавать кейсы для решения вопросов от наших бизнес-объединений: Торгово-промышленная палата Петр Ертанов, Опора России Валентина Намсараева, Владимир Манжуев, Деловая Россия Семен Матхеев, Чингис Матхеев. Руководителям деловых сообществ предлагается включить по 20 представителей.

- Получается, группа закрытая?

- Группа не закрытая, состав будет обновляться, туда включены все руководители госорганов, так или иначе взаимодействующие с бизнесом, предприниматели от деловых сообществ будут включены в группу, и именно ОНИ будут освещать проблему и вопросы. В WhatsApp есть ограничение на количество участников 256, поэтому всех тысяч желающих не включишь.

Будем что-то и публиковать, вопросы и решения вопросов БИЗНЕСА, кстати, туда входят и промышленники, сельхозники, строители, а не только торговля, участники чата по детским садам и школам.

- Для чего создан чат?

- Предлагается использовать чат для решения вопросов БИЗНЕСА, требующих оперативного вмешательства, преодоления излишней бюрократии и административных барьеров. Чат создан, в первую очередь, для решения КОНКРЕТНОЙ ПРОБЛЕМЫ, КЕЙСА предприятия/ИП. Какой-то орган не представил в нужные сроки документ, идёт затягивание процедуры больше нормативного срока, ресурсноснабжающие организации не реагируют и не решают, необходима поддержка для запуска инвестпроекта.

- Будет ли польза от этого чата?

- У нас есть такой же чат по строительству детских садов и школ, реально помогает работе, спросите у строителей. Именно успешная работа подобной группы привела к идее создать группу по развитию бизнеса. Вот что об этом написал Алексей Цыденов:

«У нас есть хорошая практика, когда мы по важным проектам создаем специальную группу в мессенджере. Например, по вопросу строительства школ и детских садов мы создали группу в WhatsApp, в которую вошли все застройщики, все госструктуры (Госстройжилнадзор, экологическая и техническая экспертиза и др.), республиканские министерства, задействованные в строительстве, курирующие зампреды и я лично. И в рамках этой группы идёт прямое общение и я вижу, какие вопросы и проблемы возникают, кто как реагирует и т.д. Оперативность решения вопросов от этого на мой взгляд существенно выросла».

- А как же образование, медицина? Там не меньше проблем.

- Сейчас обсуждается идея создания отдельных групп по профилю министерств. Посмотрим на практике, как будет работать эта группа. Масштабы растут. Проработаем на практике алгоритмы взаимодействия и уже решим, как и в каком виде развивать дальше такой вид коммуникации.




мессенджеры глава Бурятии предприниматели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ хотят спасти баскетбольный зал Сергея Рогова
В Улан-Удэ хотят спасти баскетбольный зал Сергея Рогова
Бизнес, 28.05.2019
Возможно, спортивный зал, которому грозит закрытие, выкупит мэрия
«Всех тысяч желающих не включишь»: Бизнесмены просятся в чат с главой Бурятии
«Всех тысяч желающих не включишь»: Бизнесмены просятся в чат с главой Бурятии
Бизнес, 28.05.2019
Предприниматели «штурмуют» созданную для них по решению Алексея Цыденова группу в WhatsApp
В Бурятии отменили карантин по золотистой картофельной нематоде
В Бурятии отменили карантин по золотистой картофельной нематоде
Бизнес, 28.05.2019
Карантин действовал 8 лет на семи тысячах гектарах
В WhatsApp заработала группа с бизнесменами, министрами и главой Бурятии
В WhatsApp заработала группа с бизнесменами, министрами и главой Бурятии
Бизнес, 28.05.2019
Отвечать на сообщения министры обещают круглосуточно
В Бурятии может появиться вторая перепелиная ферма
В Бурятии может появиться вторая перепелиная ферма
Бизнес, 27.05.2019
Проект строительства перепелиной фермы в Бурятии победил на престижном российском конкурсе
Жители Бурятии могут пожаловаться по «горячей линии» на кафе
Жители Бурятии могут пожаловаться по «горячей линии» на кафе
Бизнес, 27.05.2019
Начала работать «горячая линия» по качеству услуг в кафе
Компания по отлову собак в Улан-Удэ попалась на нарушениях
Компания по отлову собак в Улан-Удэ попалась на нарушениях
Бизнес, 27.05.2019
«ЦАСС» меньше чем за месяца усыпила уже 1,2 тысячу собак
В Улан-Удэ идёт борьба за право кормить детей в лагере
В Улан-Удэ идёт борьба за право кормить детей в лагере
Бизнес, 24.05.2019
Городской комбинат школьного питания подал жалобу на торги
Иркутский баскетбольный клуб погасил миллионные долги
Иркутский баскетбольный клуб погасил миллионные долги
Бизнес, 24.05.2019
Клуб накопил долги по налогам и зарплате
В Бурятии разработали мобильное приложение по оплате ЖКХ
В Бурятии разработали мобильное приложение по оплате ЖКХ
Бизнес, 23.05.2019
Оно позволит оплачивать все жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома
Признанный банкротом иркутский завод задолжал работникам миллионы
Признанный банкротом иркутский завод задолжал работникам миллионы
Бизнес, 23.05.2019
Ещё в 2017 году ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» был признан банкротом
В Бурятии свиней разводили на захламлённой ферме
В Бурятии свиней разводили на захламлённой ферме
Бизнес, 23.05.2019
Предпринимательнице выдали предписание  
В Бурятии за лучших овец и коз подарят автомобиль
В Бурятии за лучших овец и коз подарят автомобиль
Бизнес, 23.05.2019
С 5 по 6 июня в Бурятии впервые пройдёт Сибирско-Дальневосточная межрегиональная выставка племенных овец и коз

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^