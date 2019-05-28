«Всех тысяч желающих не включишь»: Бизнесмены просятся в чат с главой Бурятии





«У нас есть хорошая практика, когда мы по важным проектам создаем специальную группу в мессенджере. Например, по вопросу строительства школ и детских садов мы создали группу в WhatsApp, в которую вошли все застройщики, все госструктуры (Госстройжилнадзор, экологическая и техническая экспертиза и др.), республиканские министерства, задействованные в строительстве, курирующие зампреды и я лично. И в рамках этой группы идёт прямое общение и я вижу, какие вопросы и проблемы возникают, кто как реагирует и т.д. Оперативность решения вопросов от этого на мой взгляд существенно выросла».