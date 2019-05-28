«Всех тысяч желающих не включишь»: Бизнесмены просятся в чат с главой Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», только вчера глава Бурятии Алексей Цыденов поручил создать специальную бизнес-группу в мессенджере WhatsApp. В группе будут напрямую онлайн общаться бизнесмены, министры, зампреды правительства а также сам Алексей Цыденов. Аналогичная группа WhatsApp, оказывается, давно работает для застройщиков детсадов и школ.
Уже к вечеру группа «Бизнес Онлайн Бурятия» была создана. Её сделал лично министр экономики Александр Бардалеев. От желающих попасть в группу предпринимателей отбоя нет. Но, увы, всех подряд туда не принимают. Сам мессенджер ставит ограничение на количество участников – максимум 256 пользователей.
Пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев опубликовал ответы Александра Бардалеева на самые популярные вопросы о новой группе.
- Как вступить в группу?
- В WhatsApp есть ограничение по количеству участников. Поэтому предлагаю оперативно задавать кейсы для решения вопросов от наших бизнес-объединений: Торгово-промышленная палата Петр Ертанов, Опора России Валентина Намсараева, Владимир Манжуев, Деловая Россия Семен Матхеев, Чингис Матхеев. Руководителям деловых сообществ предлагается включить по 20 представителей.
- Получается, группа закрытая?
- Группа не закрытая, состав будет обновляться, туда включены все руководители госорганов, так или иначе взаимодействующие с бизнесом, предприниматели от деловых сообществ будут включены в группу, и именно ОНИ будут освещать проблему и вопросы. В WhatsApp есть ограничение на количество участников 256, поэтому всех тысяч желающих не включишь.
Будем что-то и публиковать, вопросы и решения вопросов БИЗНЕСА, кстати, туда входят и промышленники, сельхозники, строители, а не только торговля, участники чата по детским садам и школам.
- Для чего создан чат?
- Предлагается использовать чат для решения вопросов БИЗНЕСА, требующих оперативного вмешательства, преодоления излишней бюрократии и административных барьеров. Чат создан, в первую очередь, для решения КОНКРЕТНОЙ ПРОБЛЕМЫ, КЕЙСА предприятия/ИП. Какой-то орган не представил в нужные сроки документ, идёт затягивание процедуры больше нормативного срока, ресурсноснабжающие организации не реагируют и не решают, необходима поддержка для запуска инвестпроекта.
- Будет ли польза от этого чата?
- У нас есть такой же чат по строительству детских садов и школ, реально помогает работе, спросите у строителей. Именно успешная работа подобной группы привела к идее создать группу по развитию бизнеса. Вот что об этом написал Алексей Цыденов:
«У нас есть хорошая практика, когда мы по важным проектам создаем специальную группу в мессенджере. Например, по вопросу строительства школ и детских садов мы создали группу в WhatsApp, в которую вошли все застройщики, все госструктуры (Госстройжилнадзор, экологическая и техническая экспертиза и др.), республиканские министерства, задействованные в строительстве, курирующие зампреды и я лично. И в рамках этой группы идёт прямое общение и я вижу, какие вопросы и проблемы возникают, кто как реагирует и т.д. Оперативность решения вопросов от этого на мой взгляд существенно выросла».
- А как же образование, медицина? Там не меньше проблем.
- Сейчас обсуждается идея создания отдельных групп по профилю министерств. Посмотрим на практике, как будет работать эта группа. Масштабы растут. Проработаем на практике алгоритмы взаимодействия и уже решим, как и в каком виде развивать дальше такой вид коммуникации.