В WhatsApp заработала группа с бизнесменами, министрами и главой Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера глава Бурятии Алексей Цыденов предложил создать бизнес-группу в WhatsApp. В ней должны были напрямую общаться бизнесмены, министры, а также сам Алексей Цыденов.
- Группа «Бизнес онлайн» создана, - сообщил вчера вечером пресс-секретарь главы Алексей Фишев.
Группу создал министр экономики республики Александр Бардалеев. Он поприветствовал всех, сообщил некоторые правила работы группы. Бардалеев отметил, что количество участников ограничено.
«Доброго вечера уважаемые коллеги, предприниматели! Этот чат создан по поручению главы РБ Алексея Самбуевича Цыденова для оперативной обратной связи отраслевых министерств, контрольно-надзорных органов, администрации Улан-Удэ + БИЗНЕС.
В группу включены глава, зампреды, министры, руководители терр.органов, руководители администрации города, директора ресурсоснабжающих предприятий. Предлагаю руководителям деловых сообществ, ТПП, Опора России, Деловая Россия, РСПП, включить в группу по 20 Ваших представителей (есть ограничение количества группы).
Предлагается использовать чат для решения вопросов БИЗНЕСА, требующих оперативного вмешательства, преодоления излишней бюрократии и административных барьеров. Со временем будем стараться обновлять состав участников чата и структурировать перечень вопросов.
Будет непросто, но важно начать. Будем вместе улучшать деловой и инвестиционный климат», - написал министр.
Некоторые подписчики страницы Алексея Фишева выразили желание попасть в чат, их «проинструктировал» Александр Бардалеев и сообщил, к кому именно нужно обращаться за помощью.
«Доброй ночи, в ватсапе есть ограничение по количеству участников. Поэтому предлагаю оперативно задавать кейсы для решения вопросов от наших бизнес-объединений Торгово-промышленная палата - Пётр Ертанов, «Опора России» - Валентина Намсараева, Владимир Манжуев, «Деловая Россия» - Семён Матхеев, Чингис Матхеев», написал он.
Также Александр Бардалеев сообщил, что общение будет проходить 24 часа в сутки.