Компания по отлову собак в Улан-Удэ попалась на нарушениях

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УФНС по Бурятии: Отчётность можно представлять через Интернет Бизнес, Уже не первый год у организаций и индивидуальных предпринимателей есть возможность использовать электронный документооборот при коммуникациях с налоговым органом. Об этом напомнило УФНС по Бурятии