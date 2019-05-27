«ЦАСС» меньше чем за месяца усыпила уже 1,2 тысячу собак
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии совместно с сотрудниками прокуратуры Советского района Улан-Удэ провело проверку в отношении ООО «ЦАСС». Как сообщал «Байкал-Daily», эта компания в феврале сенсационно выиграла торги на отлов безнадзорных домашних животных в Улан-Удэ до конца года.
- В ходе проверки было установлено, что в организации не подготовлен приказ об ответственных за хранение, учёт и отпуск сильнодействующих препаратов лицах, не предоставлена информация о количестве неиспользуемых остатков лекарств, нет помещения для их хранения. Данные факты являются нарушением «Ветеринарных правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», утверждённых Приказом Минсельхоза России от 15.04.2015 № 145, - сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Кроме того, на корма для собак отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность для здоровья животных.
В результате проверки виновные должностные лица ООО «ЦАСС» привлечены к административной ответственности с наложением штрафов. Организации выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений.
Установлено, что на момент проверки в Улан-Удэ и в посёлке Исток Иволгинского района содержится 410 собак, общее количество отловленных животных с 1 марта по 24 апреля - 1896 голов. Из них отдано новым хозяевам – 190, усыплено – 1296 животных.
Всего же, согласно контракту, «ЦАСС» должно до конца года отловить не менее 7485 собак в Улан-Удэ.
В марте «ЦАСС» не пустило к себе представителей ОНФ и республиканские СМИ, просто закрыв перед ними ворота.
Компания по отлову собак в Улан-Удэ попалась на нарушениях
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