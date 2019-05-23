В Улан-Удэ приставы приостановили работу крупного застройщика

Строительную компанию «Дюпон-инвест» наказали приостановлением деятельности
Судебные приставы Улан-Удэ на 14 суток приостановили деятельность строительной компании «Дюпон-инвест». Причиной такого решения послужили нарушения законодательства, выявленные в ходе внеплановой проверки надзорных органов, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
На объекте строительства пятиэтажного дома были выявлены граждане Китая. Иностранцы трудились строителями, не имея разрешительных документов.
В соответствии с законодательством «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», работодатель имеет право привлекать и использовать иностранных работников только при наличии разрешения либо патента.
В службе судебных приставов в отношении ООО «Дюпон-инвест» возбуждено 7 исполнительных производств. Сотрудники ведомства приостановили деятельность строительной компании.
- В установленный срок административного наказания должнику предстоит получить разрешительные документы на привлечение иностранных граждан в миграционной службе МВД по Бурятии для возобновления деятельности компании, - отмечает Надежда Мосорова, начальник Октябрьского районного отдела № 1 Улан-Удэ управления ФССП России по Бурятии.
Согласно информации на сайте компании, «Дюпон-инвест» появилась на рынке недвижимости в 2008 году. Основной проект компании – ЖК «Солнцеград» в посёлке Энергетик.
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