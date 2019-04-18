Бывшего гендиректора «Бурятских авиалиний» оштрафовали за долги

Компания могла платить зарплату людям, но тратила деньги на другие цели
Суд вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии». Он признан виновным в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
С января по июнь 2017 года 28 работникам авиакомпании не выплачивалась заработная плата. Общая сумма задолженности составила более 4,5 миллионов рублей. При этом денежные средства на счета авиакомпании поступали, однако тратились на иные производственные нужды.
Приговором суда бывшему гендиректору назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте акционерное общество «Авиакомпания Бурятские авиалинии» было признано банкротом. Долги авиакомпании перед кредиторами превысили 550 миллионов.
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