В Бурятии по вине якутской компании затянется ремонт дороги

Компания уронила начальную цену контракта практически вдвое



Бурятрегионавтодор в одностороннем порядке расторг контракт с якутской фирмой «Доринжиниринг», которая не смогла выполнить проектную документацию по дороге в Заиграевском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Компания выиграла электронный аукцион на разработку проектной и рабочей документации капитального ремонта автодороги Улан-Удэ-Романовка-Чита, км 16 - км 26 в Заиграевском районе. Контракт с фирмой был заключен 16 апреля 2018 года.



При этом победитель - ООО «Доринжиниринг» снизил цену за работы с начальных 8 660 000 рублей до 4 650 000.



Согласно условиям контракта все работы должны были завершиться 4 февраля 2019 года. Сроки отдельных этапов работ были определены календарным графиком их выполнения.



7 февраля заказчик принял решение об отказе от исполнения контракта. Подрядчик нарушил график производства работ, не получил положительного заключения государственной экспертизы, проектную и рабочую документацию заказчику не передал.



УФАС приняло решение о включении ООО «Доринжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков.



